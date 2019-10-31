США предложили научить Грузию бороться с «российской дезинформацией и пропагандой»

Власти США готовы поделиться с Грузией «собственным опытом борьбы с российской дезинформацией и агрессивной пропагандой», заявила спецпредставитель американского Центра глобального взаимодействия (Global Engagement Center) при Госдепартаменте Ли Габриель, принимавшая участие в двухдневном Форуме народной дипломатии НАТО—Грузия в Тбилиси. На встрече с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях форума она заверила, что ее страна «неизменно уважает территориальную целостность Грузии», осуждает «незаконную оккупацию грузинских территорий» и активно поддерживает «евроатлантические устремления» Тбилиси.

Давид Залкалиани пожаловался американскому дипломату на «ползучую аннексию Россией грузинских территорий» в районе Южной Осетии, «незаконную бордеризацию» (оборудование границы на всем протяжении спорной разграничительной линии) и «массовое нарушение прав человека на оккупированных территориях». Министр заверил, что Россия «ведет кампанию дезинформации с целью разжигания в грузинском обществе антизападных настроений» и «провоцирования скептицизма в отношении перспектив принятия страны в НАТО». По утверждению Давида Залкалиани, Грузия нуждается в активной помощи США «для нивелирования результатов российской пропаганды и дезинформации».

По сообщению грузинского дипломатического ведомства, «в ходе встречи отмечалось: грузино-американские отношения находятся на высшей отметке», что подтверждается в том числе «динамичным сотрудничеством в сфере обороны и безопасности» и недавним принятием Палатой представителей Конгресса США «Акта в поддержку Грузии».

Кроме того, министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили на полях форума принял помощника генсека НАТО Тачана Ильдема. Стороны обсудили возможное участие Грузии в крупнейших за последние четверть века европейских учениях США и НАТО «Защитник Европы-2020», которые должны пройти в том числе на грузинской территории. Господин Ильдем дал понять: Грузия удостоилась приглашения на эти учения в первую очередь благодаря «особому вкладу» грузинских вооруженных сил в «афганскую операцию НАТО».

Двухдневный Форум народной дипломатии НАТО—Грузия прошел в Тбилиси под эгидой грузинского МИДа. Непосредственным организатором стал Информационный центр НАТО и ЕС, входящий в структуру МИДа. Для участия в форуме в грузинскую столицу прибыли ведущие эксперты ряда исследовательских институтов и журналисты из многих западных стран. Этим мероприятием завершились 12-е по счету «Дни НАТО в Грузии». Основной темой обсуждения на форуме стало объединение усилий для борьбы с «технологиями гибридной войны», которые, по утверждению ряда участников, Москва применяет против соседних государств, европейских стран и США. Особую опасность, как следовало из выступлений, представляют «кремлевская антизападная пропаганда» и «кибервойна», якобы инициированная Москвой.

Об отношениях Грузии и НАТО читайте в публикации “Ъ”.

Георгий Двали, Тбилиси