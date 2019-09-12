Грузию предложено не допускать до коллективной обороны НАТО

В Грузии продолжаются дискуссии по поводу идеи экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена: страну теоретически могут принять в Североатлантический альянс, но с условием, что статья 5 его устава — «О коллективной обороне» — не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию. Таким образом альянс продолжил бы признавать эти территории принадлежащими грузинскому государству, но не был бы обязан вступать в конфронтацию с Россией для их возвращения Грузии. Прозападным грузинским силам идея господина Расмуссена показалась интересной, а вот пророссийская партия «Альянс патриотов» выразила возмущение. В четверг на инициативу отреагировали и в МИД Южной Осетии, отметив: «Эта опасная авантюра направлена в первую очередь против России».

«Говорят, в споре рождается истина... Думаю, зря они так за нас переживают, для Южной Осетии неприемлемы оба варианта»,— заявил в четверг министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, которого цитирует агентство Sputnik. Так он отреагировал на недавнее заявление бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что властям Грузии стоит рассмотреть вопрос о вступлении в альянс «без распространения обязательств НАТО на Абхазию и Южную Осетию». По словам господина Медоева, «НАТО несет угрозу миру и безопасности не только Южной Осетии — эта опасная авантюра направлена в первую очередь против России».

«Нас в корне не устраивает нахождение Грузии в НАТО, ибо такое соседство может стать серьезной угрозой безопасности для нашей страны и всего Кавказского региона»,— резюмировал министр Медоев.

Напомним, с идеей о возможном вступлении Грузии в НАТО с условием частичного распространения на ее международно признанной территории статьи 5 устава альянса — «О коллективной обороне» — Андерс Фог Расмуссен выступил на конференции в Тбилиси, организованной Центром исследований экономической политики и Институтом Джона Маккейна. Признав, что граждане Грузии «уже начинают терять терпение» в ожидании того, когда же их страна вступит в альянс, экс-генсек напомнил: согласно решению Бухарестского саммита 2008 года, «Грузия обязательно станет членом НАТО».

При этом господин Расмуссен предложил конкретный план по разрешению главной коллизии, мешающей вступлению в НАТО государств с территориальными проблемами. «Если грузины согласятся с тем, что статья 5 устава — "О коллективной обороне" — не распространяется на оккупированные территории, НАТО начнет процесс вашего приглашения в организацию»,— заверил он собравшихся. Тем самым экс-генсек дал понять, что альянс готов признать территориальную целостность Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию, но Тбилиси может рассчитывать на членство в альянсе только с условием, что не будет ставить вопрос о силовом возвращении бывших автономий и восстановлении единства страны с помощью западных союзников.

«У вас есть территориальные проблемы, но мы не можем дать Путину право вето на принятие в альянс новых членов»,— развил свою мысль бывший генсек НАТО.





Он отметил, что с инициативой о нераспространении обязательств НАТО на Абхазию и Южную Осетию «должно выступить именно грузинское руководство», после чего те члены НАТО, которые сейчас проявляют скептицизм в вопросе принятия Грузии в альянс, «потеряют главный аргумент».

Выступление господина Расмуссена и его предложение быстро стали в Грузии темой номер один. Соратникам экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) идея показалась интересной. Депутат от ЕНД, бывший постпред Грузии при ЕС Саломе Самадашвили напомнила “Ъ”, что в прошлом году эту идею высказывал эксперт Центра международных исследований американского фонда Heritage Foundation Люк Коффи. Но когда предложение выдвигает бывший генеральный секретарь альянса, добавила госпожа Самадашвили, «оно заслуживает пристального внимания».

Возможное принятие Грузии в НАТО с учетом ограничений по статье 5 поддержали и лидеры другой прозападной партии — «Европейская Грузия». Правящая партия «Грузинская мечта» пока хранит молчание. А вот парламентская фракция «Альянса патриотов Грузии» выступила резко против. Основатель партии депутат Ирма Инашвили обвинила организаторов в подрыве территориальной целостности Грузии и «отказе от исконно грузинских территорий». Госпожа Инашвили пришла в конференц-зал отеля Rooms в центре Тбилиси, где проходила конференция, и чуть не сорвала мероприятие, когда ей отказались предоставить слово. Наконец она выступила, обвинив «некоторых представителей» США в поддержке «маниакального режима Саакашвили». Соратники Ирмы Инашвили, которые неоднократно встречались в Москве с депутатами Госдумы, убеждены: решать проблему единства Грузии необходимо в диалоге с Москвой хотя бы для того, чтобы страна «не потеряла еще больше территорий».

От чьего имени выступил на конференции Андерс Фог Расмуссен со столь неоднозначной идеей, так и осталось неясно. Вскоре после дискуссии в отеле Rooms спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай «одернул» бывшего начальника.

Господин Аппатурай написал в Facebook , что идея вступления Грузии в НАТО без распространения статьи 5 на два региона «сегодня не вызывает интереса у альянса».

Поэтому, как считает господин Аппатурай, на текущем этапе Тбилиси может рассчитывать лишь на продолжение политики «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».

Георгий Двали, Тбилиси