Страховщики констатируют небольшое снижение числа ДТП в Воронежской области

За девять месяцев 2019 года в Воронежской области было зарегистрировано 1917 ДТП, участники которых имели полис ОСАГО, при 1932 ДТП за аналогичный период предыдущего года. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

В союзе подчеркивают, что после реформы ОСАГО средняя стоимость полиса в стране в 2019 году снизилась на 5,3%. Но в Воронежской области эта динамика менее заметна: снижение произошло на 3,3%, до 5,18 тыс. руб. Напомним, после реформы водители без ДТП могут рассчитывать на более низкую стоимость полиса, в то же время его цена значительно растет за аварийность, особенно по причине грубых нарушений ДТП.

По данным регионального управления ГИБДД, в Воронежской области в 2019 году резко выросло число ДТП с погибшими. Основные причины аварий в регионе — несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, выезд на «встречку» и плохое состояние дорожного покрытия, отмечали в ведомстве.

Олег Мухин