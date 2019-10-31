«Электротяжмаш-Привод» возглавил бывший председатель совета директоров

В ООО «Электротяжмаш-Привод» сменился генеральный директор. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 29 октября должность занял бывший председатель совета директоров предприятия Андрей Кузнецов. Ранее предприятием руководил Александр Максимов, но в июле он покинул завод. И. о. директора тогда стал господин Кузнецов.

ООО «Электротяжмаш-Привод» базируется в Лысьве, но зарегистрировано в Москве. Это крупное предприятие машиностроительной отрасли производит турбогенераторы, гидрогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели, тяговое электрооборудование. ООО было создано в 2008 году на базе активов лысьвенского завода «Привод».

Напомним, во время руководства Александра Максимова предприятие проиграло судебную тяжбу с ФНС, по итогам которой «Электротяжмаш-Приводу» доначислили 269 млн руб. налога на прибыль и пени. По данным налоговиков, в 2007 году ООО «НПО „Привод“», позднее присоединенное к лысьвенскому предприятию, получило более 4,4 млрд руб. займа от кипрского Teranica Holding Limited. Договор займа и ряд других сделок налоговая инспекция посчитала экономически необоснованными. Выводы ФНС ООО «Электротяжмаш-Привод» безуспешно пыталось обжаловать в суде.