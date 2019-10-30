Венгрия ожидает скорейшего присоединения к «Турецкому потоку»

Чем раньше Венгрия присоединится «Турецкому потоку», тем лучше, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Для нас важно, чтобы газ поступал на территорию Венгрии с разных направлений <…> таким образом, мы не будем уязвимыми в этом плане»,— сказал господин Орбан.

Он также выразил надежду на скорейшее наступление третьего этапа процедуры бронирования мощностей, на котором уже будет само распределение. «Я бы хотел, чтобы это все произошло как можно быстрее»,— отметил Виктор Орбан.

Владимир Путин на это заявил, что Россия будет «только приветствовать, если это произойдет». «Насколько я понимаю, сейчас премьер-министр меня поправит, если я ошибаюсь, для Венгрии участие в этом проекте представляет значительный интерес с точки зрения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в Европе»,— отметил господин Путин.

По его словам, начать работы по прокладке трубопровода через Венгрию можно будет в начале 2020 года. Строительство не займет много времени, поскольку этот участок составляет 15 км, отметил Владимир Путин.

«Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Строительство в Болгарии и Сербии должно стартовать в 2020 году. В марте «Газпром» полностью завершил работу на линейной части газопровода через Черное море, соединив тем самым его морскую и прибрежную секции. Первая нитка «Турецкого потока» должна заработать 1 января.

Подробнее о завершении одного из этапов строительства — в материале “Ъ” «"Турецкий поток" вышел на берег».