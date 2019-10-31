Сооснователю «Фаэтона» предоставили отсрочку

В отношении сооснователя ХК «Фаэтон» Сергея Снопка ввели процедуру реструктуризации долгов. Заявление о банкротстве предпринимателя подал Россельхозбанк, который требует с него как с поручителя по кредиту более 1 млрд рублей. Если план выплаты долгов будет сорван, то имущество господина Снопка будет реализовано, отмечают юристы.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Сергея Снопка, следует из картотеки арбитражных дел. Решение об этом было принято в середине октября. Процедуру банкротства предпринимателя инициировал Россельхозбанк, сумма требований которого составляет 1,2 млрд рублей. Претензии к господину Снопку возникли из-за того, что он поручился по кредитам агропредприятий, входивших в группу «Фаэтон». В РСХБ сообщали “Ъ”, что структуры «Фаэтона» перестали исполнять обязательства перед банком из-за отсутствия поддержки со стороны собственника, которым является господин Снопок (см. “Ъ” от 29.07.2019). По информации собеседника “Ъ”, близкого к РСХБ, холдинг привлекал заемные средства для финансирования агропроектов и пополнения оборотных средств, а залогом по кредиту выступали сельскохозяйственные земли в Ленобласти и объекты недвижимости. В РСХБ оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

Сергей Снопок является сооснователем холдинга «Фаэтон», который развивал одноименную сеть АЗС, а также занимался проектами в сфере сельского хозяйства, промышленности и девелопмента. В 2011 году ХК «Фаэтон» и некоторые его структуры были признаны несостоятельными. Сейчас господин Снопок формально не имеет отношения к операционной компании топливного оператора «Фаэтон» (ООО «АвтоЗаботливаяСтанция») и бывшим хозяйствам группы, однако источники “Ъ” предполагают, что он по-прежнему их контролирует. По итогам 2018 года Нефтяной клуб Санкт-Петербурга оценивал долю компании на топливном рынке города в 5%.

Господин Снопок не ответил на звонки “Ъ”. Ранее предприниматель в разговоре с “Ъ” называл иск РСХБ «абсолютно бессмысленной» мерой давления. «У них есть заемщик, есть залог, который они оценивали, пусть его и взыскивают. Непонятно, зачем они какие-то второстепенные вещи делают»,— сетовал он. Кроме того, господин Снопок обращал внимание на то, что договор поручительства заключался 13 лет назад и в нем шла речь о сумме в 300 млн рублей. Предприниматель также настаивал, что действия банка лишены смысла, поскольку у него нет личного имущества для взыскания.

Определение о введении реструктуризации подлежит обжалованию, но вступает в законную силу немедленно, отмечает советник, адвокат «S&K Вертикаль» Наталья Колерова. В результате должник не сможет совершать сделки с имуществом без согласия финансового управляющего, а его имущество может быть использовано для удовлетворения требований кредиторов, замечает она. Процедура реструктуризации нужна для установления возможности погашения реестра требований кредиторов или заключения с ними соглашения, добавляет партнер адвокатского бюро «Румянцев Лигал» Осип Румянцев.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, введение реструктуризации означает, что кредиторы видят, каким образом должник может с ними расплатиться. Это может произойти за счет как продажи части имущества, так и каких-то будущих доходов, отмечает он. При этом реструктуризация вводится только в том случае, если должник сам этого хочет и согласен участвовать в данной процедуре, подчеркивает юрист. Если он не сможет исполнить утвержденный план выплаты долгов, то эта процедура будет отменена и начнется реализация имущества, уточняет господин Клеточкин.

Константин Куркин