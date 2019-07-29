Основателю ХК «Фаэтон» припомнили поручительство

Россельхозбанк пытается инициировать банкротство основателя холдинговой компании «Фаэтон» Сергея Снопка из-за долга в 1,2 млрд рублей. Предприниматель выступал поручителем по кредиту компании «Фаэтон-Агро», развивавшей сельскохозяйственный бизнес группы компаний «Фаэтон». Господин Снопок считает действия банка давлением и предлагает ему заниматься взысканием залога.

Россельхозбанк (РСХБ) обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с иском о банкротстве предпринимателя Сергея Снопка. Об этом “Ъ” рассказали в РСХБ. Исковое заявление кредитной организации было зарегистрировано 22 июля и пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований по иску составляет 1,2 млрд рублей. Источник “Ъ”, близкий к РСХБ, говорит, что заемные средства банка привлекала компания «Фаэтон-Агро», а поручителями по кредиту выступали ООО «Фаэтон-Агро» и Сергей Снопок. Средства требовались холдингу для финансирования сельхозпроектов и пополнения оборотных средств, а залогом по кредиту выступали сельскохозяйственные земли в Ленобласти и объекты недвижимости, вспоминает он.

В РСХБ пояснили “Ъ”, что Сергей Снопок выступает поручителем по кредитам агропредприятий группы компаний «Фаэтон» и является ее мажоритарным акционером. «Предприятия прекратили исполнять обязательства перед банком из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны собственника группы. РСХБ принимает все необходимые меры, направленные на защиту прав и законных интересов акционера, которым является государство»,— сообщили “Ъ” в кредитной организации.

Компания «Фаэтон-Агро» являлась частью холдинга «Фаэтон» и занималась развитием молочных хозяйств в Ленинградской и Пензенской областях. Помимо этого, «Фаэтон» управлял одной из крупнейших сетей АЗС в Петербурге и Ленинградской области, занимался девелоперскими и промышленными проектами. В 2011 году ХК «Фаэтон», принадлежащая Сергею Снопку и его брату Михаилу, была признана банкротом и в отношении нее была введена процедура конкурсного производства. Подобная участь постигла еще несколько структур, входивших в «Фаэтон». Сейчас господин Снопок формально не имеет отношения к операционной компании топливного оператора «Фаэтон» (ООО «АвтоЗаботливаяСтанция») и бывшим хозяйствам группы, однако источники “Ъ” полагают, что он сохраняет контроль над этими активами. По итогам 2018 года Нефтяной клуб Санкт-Петербурга оценивал долю «Фаэтона» на топливном рынке в 5%.

Сергей Снопок сообщил “Ъ”, что считает иск «абсолютно бессмысленной» мерой давления. «У них есть заемщик, есть залог, который они оценивали, пусть его и взыскивают. Непонятно, зачем они какие-то второстепенные вещи делают»,— посетовал он. Как пояснил предприниматель, договор поручительства касался только одного из предприятий компании «Фаэтон-Агро» и суммы в 300 млн рублей. Кроме того, непонятно, почему иск был подан через 13 лет после оформления поручительства, недоумевает он. Действия банка бесполезны, учитывая, что «у меня нет никакого личного имущества для взыскания»,— резюмирует господин Снопок.

За то время, пока тянется эта история, господин Снопок мог предложить банку провести реструктуризацию или зафиксировать задолженность с дисконтом, но ничего сделано не было, возражает собеседник “Ъ” в РСХБ. По его словам, сейчас банк рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы в связи с нецелевым использованием кредита и частичной утратой залога. На следующей неделе также планируется подача исков о банкротстве еще нескольких физлиц, которые были поручителями по кредиту, поделился он.

Юрист «КСК Групп» Нина Бабинова предполагает, что перед подачей иска банк убедился, что у господина Снопка есть имущество, которое может быть реализовано. Если предпринимателя признают банкротом, то реализации будет подлежать все его имущество, деньги от продажи которого пойдут на погашение долгов, поясняет она. Но полностью вернуть долг это вряд ли поможет, указывает юрист, напоминая, что по статистике в рамках дел о банкротстве физлиц кредитор получает пару-тройку копеек на рубль.

Константин Куркин