С ИКМО простятся за полмиллиарда

Глава петербургского избиркома Виктор Миненко вчера, 30 октября, на заседании ЦИК России сообщил, что реформирование избирательной системы в Петербурге потребует 490 млн из бюджета. Внесение изменений в проект бюджета города на 2020 год планируется ко второму чтению в Законодательном собрании. Анализ, который представил горизбирком по результатам выборов, глава ЦИК Элла Памфилова сочла поверхностным. В пример она привела доклады «Наблюдателей Петербурга» и уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Она поручила ГИК вместе с ними провести более глубокий анализ и представить его до 10 декабря. Эксперты называют реформу долгожданной, но при этом считают, что реализовать ее будет непросто.

Элла Памфилова в ходе заседания подчеркнула, что в ЦИК продолжают поступать обращения, связанные с муниципальными выборами в Петербурге. Ранее в ходе отчета перед членом ЦИК Евгением Шевченко было сообщено, что по выборам в Петербурге в ГИК поступило около 7000 жалоб, а в ЦИК — 1333. Также сейчас в судах находится около 220 исков по муниципальным выборам в городе (всего в России — около 300 исков).

Член ЦИК Майя Гришина раскритиковала избирком Петербурга за слишком скромное количество обращений в прокуратуру. Их направлено всего 16, при этом большинство из них относится к периоду выдвижения кандидатов в муниципальные депутаты. «Я поработала за избирательную комиссию Санкт-Петербурга и направила в горпрокуратуру порядка десяти обращений»,— заявила госпожа Гришина. Она отметила, что по многим обращениям она читала ответы ГИК, в которых говорилось, что предмет той или иной жалобы относится к компетенции правоохранительных органов. При этом сама ГИК в органы не обращалась. «Не заставляйте ЦИК за вас отправлять в прокуратуру материалы»,— сказала она.

Непонимание вызвало и то, почему ряд проблемных комиссий не были включены в списки тех, чью работу следует признать неудовлетворительной. В частности, ЦИК интересовала «Черная речка», председатель которой стал исполняющим обязанности главы муниципальной администрации. Речь идет о Михаиле Доброхотове, который не исполнил решение суда о немедленной регистрации кандидата Павла Чупрунова (и еще восемь решений судов). «Это следствие безобразий и бездействия»,— заявила госпожа Памфилова.

Она передала озабоченность подобными случаями президенту России Владимиру Путину, который, по словам госпожи Памфиловой, поручил генпрокурору провести проверку.

Согласно предложенной концепции реформы, в Петербурге будут упразднены ИКМО, а их полномочия перейдут ТИКам, количество которых требуется увеличить в два, а то и в три раза. При этом число членов ТИК должно быть не менее 12. Кроме того, одним из условий успешного функционирования новой системы будет недопуск в ТИКи некоторых членов нынешних ИКМО. Виктор Миненко выразил уверенность, что депутаты ЗакСа примут поправки в бюджет и выделят 490 млн рублей на реформу.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, реализация реформы потребует желания ИКМО сдать полномочия. «Если муниципальные образования откажутся от формирования своих избиркомов, тогда реформа может произойти, были такие прецеденты. Дальше, если какой-то муниципалитет от этого откажется, то в рамках нынешнего законодательства заставить его это сделать практически невозможно, тогда нужно менять федеральное законодательство»,— считает эксперт.

Вице-президент РАПК (Российской ассоциации политических консультантов) Петр Быстров считает, что реформа решит не одну проблему. «Организация муниципальных выборов относится к компетенции местного законодателя. Реформа назрела, ведь прошедшие недавно выборы — не первые, прошедшие с огромным количеством нарушений. Кто такие члены ИКМО? Это люди, которые получают зарплаты, работая раз в пять лет. Мне кажется, эта реформа позволит приблизиться в плане стандарта соблюдения избирательного законодательства если не к Москве, то к каким-то другим субъектам. Также это поможет сократить расходы городского бюджета, избавив его от массы нахлебников»,— уверен господин Быстров.

На том же заседании у госпожи Памфиловой после прочтения доклада СПбИК сразу возник ряд вопросов, которые она задала председателю горизбиркома Виктору Миненко. Она хотела знать, что за «качки создавали физический фильтр при приеме документов», по чьему заказу они приходили, какие выводы сделал петербургский избирком относительно кадровой политики в ИКМО и так далее.

После этого было принято решение поручить горизбиркому совместный доклад с организацией «Наблюдатели Петербурга» и городским уполномоченным по правам человека Александром Шишловым. Он должен быть представлен не позднее 10 декабря, а на заседании 18 декабря будет рассмотрен ЦИК.

Олег Дилимбетов