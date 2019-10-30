Акции General Electric выросли на 13% после отчета о квартальном убытке в $9 млрд

Американская корпорация General Electric в среду представила отчетность за третий квартал (.pdf): ее убыток в этот период составил $9,5 млрд. При этом инвесторы сочли квартальные результаты весьма обнадеживающими, так что акции GE после публикации отчетности выросли на 13%, показав самый значительный рост за один день с 2009 года.

То, что несмотря на значительный убыток, инвесторы настроены оптимистично, объясняется рядом факторов. GE значительно сократила убыток в сравнении с тем же периодом прошлого года — тогда он составлял $22,8 млрд. Квартальная выручка компании оказалась чуть лучше ожиданий экспертов — $23,4 млрд против $22,9 млрд. Свободный денежный поток GE в третьем квартале составил $650 млн, кроме того, компания улучшила прогнозы по этому показателю на 2019 года в целом — с промежутка от минус $1 млрд до $1 млрд до промежутка от нуля до $2 млрд.

В последние годы компания, переживающая сложные времена и в прошлом году даже исключенная из индекса Dow Jones, в котором находилась непрерывно с 1907 года, проводит масштабную реструктуризацию. В числе прочего GE довольно активно продает неключевые активы: так, в феврале она продала свое биотехнологическое подразделение за $21,4 млрд.

Яна Рождественская