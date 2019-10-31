Дорожный фонд пошел ва-банк

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области выставило на торги подряды на ремонт участков дорог с общей суммой контрактов более 2,4 млрд руб. Все 12 закупок были обжалованы в УФАС компанией «ИнвестСтрой», выявившей недостатки в условиях госзакупок. В УФАС частично согласились с заявителем, но торги отменять не будут. Торги вызвали ажиотажный интерес у участников рынка, но не все традиционно работавшие в регионе дорожно-строительные организации смогут в них участвовать. Так, один из крупнейших подрядчиков фирма «Магистраль» по инициативе ГУАДа попала в реестр недобросовестных поставщиков.



Госзаказчик ГКУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» (ГУАД) выставил на торги заказы на ремонт дорог в регионе в 2019–2020 годах. Всего на сайте госзакупок размещено 12 лотов на общую сумму свыше 2,4 млрд руб. Переложить асфальт на участках межмуниципальных и региональных дорог победители аукционов должны до конца августа следующего года.

Все госзакупки в антимонопольной службе обжаловало ООО «ИнвестСтрой». Как следует из ее типовых жалоб, тендерная документация и проекты госконтрактов с приложениями противоречат друг другу по срокам исполнения, а также ненадлежащим образом установлен порядок оплаты выполненных работ и авансирования. Комиссия УФАС по Нижегородской области на одном заседании рассмотрела все 12 жалоб, на которое заявитель не явился. Тем не менее антимонопольщики частично согласились с доводами «ИнвестСтрой» о нарушениях документации в части авансирования. Предписание по этому поводу пока не изготовлено, однако речь об отмене закупок не идет. В УФАС “Ъ-Приволжье” пояснили ­ГУАДу, что нужно будет исправить условия контрактов до заключения договора с подрядчиками. «Поскольку это крупные госзакупки в рамках нацпроекта, к ним повышенное внимание», — пояснили в госоргане.

Что касается будущих госконтрактов по ремонту дорог, за них на первых торгах развернулось настоящее соперничество. Так, судя по протоколам электронных торгов, на тендер по ремонту участков Бабинского кольца в Дзержинске было подано семь заявок, а снижение от стартовой цены 91,4 млн руб. составило 19%. Пять участников аукциона на ремонт 14 км дорог в Богородской районе снизили начальную сумму контракта в размере177,7 млн руб. на 24,5%. Торги по перекладке дорог Княгинино — Сергач и Вача — Навашино показали снижение на 16–19% при трех-четырех претендентах. Только на тендер по ремонту 57 км в Большеболдинском, Краснооктябрьском и Починковском районах с ценой контракта в 298,6 млн руб. пришел единственный участник, но аукционная комиссия решила, что он и его заявка не соответствуют условиям. Однако розыгрыш основных крупных лотов состоится через две недели.

Участники рынка, наблюдающие за тендерами Нижегородской области в дорожной отрасли, отмечают ограничительный характер новых закупок. «Лоты укрупнили по цене в среднем по 300 млн руб. за лот. Регион отходит от практики, когда на торги выставлялась каждая отдельная дорога, а лоты были по 20–40 млн руб. Участие в крупных закупках не потянут еще живые небольшие дорожно-строительные организации или муниципальные предприятия, которые в районах занимаются содержанием дорог и раньше могли подработать на их ремонте. Это торги под крупных игроков, которые могут взять районные фирмы на подряд. Но на нем не заработаешь, это не генподряд», — говорит один из собеседников “Ъ-Приволжье” на условиях анонимности, добавив, что их компания «решила не толкаться». Он также отметил появившееся в условиях авансирование ремонтов в объеме до 30% от цены контракта, хотя не «очень понятно, что на эти деньги делать в декабре и как отчитываться по расходам». По словам собеседника, в качестве нижнего основания под щебеночно-мастичный асфальтобетон предусмотрены гранитные щебни, а это привозной материал, который нужно закупать в Карелии или на Урале. Этим недовольны владельцы местных карьеров с известняковым щебнем.

Другой собеседник указывает на обязательство подрядчика иметь в наличии лабораторию для проверки асфальтобетона на соответствие новому стандарту ПНСТ 183-2019 «Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия». «Насколько я знаю, аттестованные под стандарт лаборатории есть у единичных нижегородских подрядчиков, вроде "Магистрали", "Нижавтодорстроя" или "Эйдоса". Не исключено, что многие участники не удосужились внимательно изучить проекты контрактов и требование лабораторий станет для них неприятной новостью…» — отметил собеседник “Ъ-Приволжье”. В целом оба эксперта сошлись во мнении, что для районов можно было бы отремонтировать дороги попроще и подешевле с прицелом на региональных поставщиков стройматериалов, но госзаказчик требует высокие стандарты.

Однако один из крупнейших игроков нижегородского дорожно-строительного рынка ООО «Фирма "Магистраль"» не сможет принять участие в торгах, несмотря на наличие у нее собственной лаборатории. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков до октября 2021 года. Как следует из реестра, ГУАД в одностороннем порядке расторг договор по реконструкции автодороги Субботино — Большая Уда в Гагинском районе. Госзаказчик посчитал, что с начала года «Магистраль» срывала работы на объекте, и оплатил ей только 300 тыс. руб. по контракту стоимостью 484 млн. По словам участников рынка, «Магистраль» пыталась безуспешно доказать в УФАС, что в предоставленном ей карьере не было необходимого песка, а контракт не был проавансирован. Теперь ГУАД и один из крупнейших региональных подрядчиков разбираются в суде.

Роман Кряжев