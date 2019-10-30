Капремонт подорожает

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков сообщил, что взносы на капремонт вырастут не более чем на 10%. Ранее глава министерства не раз отмечал нестабильное состояние регионального фонда капремонта, в частности, из-за накопившихся долгов. Кроме того, говорилось, что в Самарском регионе тарифы ниже среднего показателя по России. Поэтому был заказан пересчет потенциального тарифа, исходя из ценообразования. Эксперты отмечают, что такое повышение связано как с инфляцией, так и с нехваткой средств в фонде капремонта. Однако, по их мнению, решить эту проблему за счет повышения взносов на 10% невозможно.

Взносы на капитальный ремонт зданий в Самарской области могут вырасти на 10%. Об этом вчера, 29 октября, на заседании губернской думы сообщил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

Во время обсуждения законопроекта о поправках в статью Закона «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг» депутат губдумы Александр Степанов поинтересовался об увеличении размера взносов на капремонт: «Конечной цифры так и нет. Сколько будет платить каждый житель с квадратного метра? Когда это будет известно, и насколько повысится?» Также депутат поинтересовался, есть ли гарантия того, что через какое-то время взносы опять не повысят.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков отметил, что никто не сможет гарантировать сохранение размера взносов, понимая, что «инфляция съедает, в том числе, и сметные расценки всех подрядчиков».

«На сегодня мы получили расчет центра ценообразования Дидковской (Ольга Дидковская — директор Самарского центра по ценообразованию в строительстве) по методике изменения взносов по капремонту, который находится на рассмотрении правительства Самарской области. Как только документ будет рассмотрен, его примут на уровне правительства. Рост взносов возможен не более чем на 10%, по расчетам Дидковской»,— сказал глава министерства.

Сергей Марков напомнил, что уже озвучивал позицию того, как стабилизировать фонд капремонта. На прошлом заседании думы министр сообщал, что изначально закладывались расчеты по тарифам и по выполнению работ с дефицитом в 40%, фонд стабилен только на 60%. Тогда господин Марков подчеркивал, что в Самарском регионе тарифы ниже среднего показателя по России, поэтому в центре по ценообразованию Дидковской был заказан пересчет потенциального тарифа, исходя из ценообразования. «На сегодня, к сожалению, на 60 копеек взносов, выставляемых каждому жителю, у нас вкладывается в дома средств на один рубль. То есть мы идем с большим опережением, поэтому у нас и кредиторка на 1,7 млрд руб., поэтому и дома мы передвигаем на более дальние сроки»,— рассказывал глава министерства.

Министр отмечал, что задолженность планируется погасить в течение трех лет — 2019, 2020, 2021 годы. На сегодня из бюджета на фонд капремонта уже выделено 735 млн руб. Это связано с тем, что при подготовке к ЧМ2018 были задействованы средства жителей из-за отсутствия денег в бюджете. В частности, средства были направлены на ремонт крыш и фасадов в домах вдоль гостевых туристических маршрутов и объектах культурного наследия.

Ранее депутаты сообщали, что с 1 ноября минимальный тариф за капремонт могут установить в размере 7,51 руб./кв.м. На сегодняшний день минимальный размер взноса составляет 5,67 руб./кв.м в многоквартирных домах до пяти этажей включительно и 6,52 руб./кв.м в домах выше пяти этажей.

Эксперты отмечают, что такое повышение связано как с инфляцией, так и с нехваткой средств в фонде капремонта. «Это инфляция, которая произошла за два года между принятием ставки взноса на капремонт предыдущей и нынешней. Стоимость стройматериалов возрастает, предельные стоимости возрастают. Вторая причина — нехватка денег в фонде. Но решить эту проблему за счет повышения взносов на 10% невозможно. Это будет частичное решение проблемы, но не в полном объеме. Потому что суммы здесь достаточно высокие. Надо исходить из того, как они тратились. Где-то, может, бюджетные средства вливать туда. Поэтому я не согласен с тем, что говорят о решении проблем фонда повышением взноса на капремонт»,— говорит руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских.

Ани Айвазян