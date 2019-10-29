Премьер Ливана подал в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что попросит президента страны об отставке. Такое заявление господин Харири сделал в телеобращении на фоне массовых протестов, происходящих в стране.

«Моя отставка является ответом на требования, звучащие на улицах Ливана»,— сказал глава коалиционного правительства (цитата по «Аль-Арабия»).

Господин Харири добавил, что в ближайшее время поедет во дворец Баабда, где находится президент Мишель Аун.

Акции протеста начались в Ливане в середине октября. Протестующие перекрывали дороги и призывали к роспуску правительства, парламента и проведению выборов. Поводом к протесту стали планы правительства ввести налог на разговор по интернету через приложения. Позднее участники акции стали заявлять о недовольстве, вызванном экономическим положением страны и коррупцией.