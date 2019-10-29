Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд руб. по иску акционеров Совхоза им. Ленина

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину, взыскав 1,066 млрд руб.

«Иск удовлетворить частично, взыскать с Грудинина в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. руб., взыскать с Грудинина госпошлину в размере 104 тыс. руб»,— огласил решение судья Рустам Бирюков (цитата по «Прайму»)

Ранее арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд России признали незаконным внесение двух земельных участков в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент», связанного с господином Грудининым. В 2016 году один из участков «ТТ Девелопмент» приобрел шведский ритейлер IKEA для строительства магазина.

Дело было отправлено на пересмотр только 9 октября текущего года. По данным кассационной инстанции, в первом деле не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в «ТТ Девелопмент».

Кроме того, к спору в качестве соистца присоединилась бывшая супруга бизнесмена Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины, а также работник совхоза Александр Федоров. По просьбе госпожи Грудининой 10 октября суд заблокировал операции с акциями совхоза, принадлежащими господину Грудинину, их трем детям, а также работнику совхоза.

Подробнее о том, как господин Грудинин лишился части своих активов,— в его интервью “Ъ FM”.