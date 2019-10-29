«РИА Новости» узнало о закупке Узбекистаном партии российских бронеавтомобилей «Тайфун»

Узбекистан закупил у России крупную партию бронеавтомобилей «Тайфун», сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, контракт подписан, поставки начнутся в этом году.

В настоящее время действует контракт на поставку в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М. В 2019 году Узбекистан уже купил БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и РЛС «Сопка-2».

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му — до 50%.

О ходе выполнения задачи рассказывает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.