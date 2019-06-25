«У нас более пятисот наименований экспортных вариантов вооружений и военной техники»

Президент России в послании Федеральному собранию поставил задачу по увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Ее доля в общем объеме производства оборонных предприятий должна к 2020 году составить 17%, к 2025-му дойти до 30%, а к 2030-му — до 50%. О ходе выполнения задачи и о реформе ОПК «Деньги» расспросили министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

— Готова ли российская промышленность к таким показателям? Удастся ли достичь первой планки в этом году? Что для этого предстоит сделать?

— Во-первых, отмечу, что пока выполнение поставленной президентом задачи по диверсификации оборонно-промышленного комплекса идет с опережением графика. По итогам 2018 года доля продукции гражданского назначения составила почти 21%, и мы приложим все усилия, чтобы и дальше удерживать необходимый для достижения целевых показателей темп.

Сейчас ведется большая работа по формированию таких условий, которые стимулируют организации ОПК наращивать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Уже создана инфраструктура для поддержки реализации соответствующих проектов в части разработки, производства и поставки продукции на внутренние и внешние рынки, действует целый ряд субсидий. Кроме того, Фондом развития промышленности, в том числе по программе «Конверсия», выдаются займы от 80 млн до 750 млн руб. под 1% в первые три года и 5% — на оставшийся срок реализации проекта.

В Минпромторге функционирует профильный информационный ресурс, созданный в Государственной информационной системе промышленности и направленный на интерактивное обеспечение процесса диверсификации ОПК.

В фокусе внимания и поиск новых перспективных рынков сбыта продукции организаций ОПК, а также их активное вовлечение в реализацию национальных проектов. Высокий научно-технологический потенциал организаций ОПК, их участие в программах импортозамещения позволяет рассчитывать, что разрабатываемая и производимая ими высокотехнологичная гражданская продукция будет пользоваться спросом, в том числе в рамках масштабных программ модернизации отечественной экономики.

— Как предполагается финансировать реформы? Готовы ли банки помогать предприятиям в достижении поставленных задач?

— В части банковского сектора за поддержку проектов по производству высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК отвечает Внешэкономбанк.

Мы разработали механизм выделения субсидий в виде имущественного взноса Внешэкономбанка на компенсацию недополученных доходов по кредитам, выданным корпорацией в целях финансирования реализации указанных проектов. Правила предоставления субсидии утверждены постановлением правительства и предполагают, что за счет средств субсидии из федерального бюджета компенсируется разница между расчетной процентной ставкой, гарантирующей безубыточность банка, и эффективной фактической процентной ставкой по целевому кредиту.

Механизм разработан с учетом необходимости предоставления среднесрочного и долгосрочного льготного финансирования для реализации инвестиционных проектов стоимостью свыше 1 млрд руб. предприятиями ОПК. Реализация таких проектов имеет важное значение для обеспечения жизнеспособности и конкурентоспособности отрасли, но в связи с низкой маржинальностью, долгим сроком окупаемости и повышенным уровнем кредитного риска такие проекты остро нуждаются в долгосрочном финансировании на льготных условиях.

Также нашим ведомством подготовлен проект постановления правительства, согласно которому вносятся изменения в правила предоставления субсидии. Речь идет в том числе об установлении возможности субсидировать процентные ставки по кредитам, предоставляемым ВЭБ.РФ покупателям, приобретающим продукцию гражданского назначения, которая произведена организациями ОПК. Эта субсидия может предоставляться на весь срок реализации проекта. Кроме того, расширен перечень предоставляемых ВЭБ.РФ инструментов кредитно-финансовой поддержки.

Но и это еще не все. Сейчас Минпромторгом разрабатывается новая мера поддержки, которая предусматривает субсидирование из федерального бюджета части процентной ставки российским кредитным организациям в целях компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК. Уже подготовлен проект нормативного правового акта, планируется заключение соглашений с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Я уже говорил о программе ФРП «Конверсия». По состоянию на конец мая этого года в рамках программы уже профинансировано 13 проектов на общую сумму 5,6 млрд руб., кроме того, по семи заявкам на сумму 3,4 млрд руб. финансирование уже одобрено, по этим проектам планируется заключить договоры целевого займа в ближайшее время. На стадии рассмотрения находится один проект на сумму 0,5 млрд руб., на этапе подготовки документов — еще 14 проектов на общую сумму 6,6 млрд руб. Кстати, любая организация ОПК может также претендовать на получение финансовой поддержки в рамках действующих программ или инструментов фонда, нацеленных на поддержку гражданской продукции. По такой схеме в фонд обратились 138 из 1,3 тыс. компаний ОПК, и в общем объеме программ фонда поддержано 53 проекта предприятий ОПК на сумму 14,3 млрд руб.

Еще раз подчеркну: организации ОПК вправе участвовать не только в целевых, ориентированных на оборонный комплекс, но и в любых иных механизмах поддержки, направленных на поддержку производства и реализации гражданской продукции.

— Как оцениваете экспортный потенциал российской продукции военного и двойного назначения? В чем у России есть преимущества перед конкурентами? Какой продукт вы бы особенно выделили?

— Наш экспортный потенциал можно оценить объемом «портфеля заказов»: на сегодня он превышает $54 млрд. Это несколько выше, чем аналогичный показатель на тот же период прошлого года. Преимущества России — в большом количестве экспортных новинок российской оборонной промышленности для всех видов вооруженных сил, а также для специальных и антитеррористических подразделений. Например, у нас более пятисот наименований экспортных вариантов вооружений и военной техники.

Назову только несколько примеров: автоматы Калашникова новейшей «двухсотой» серии, специальные бронеавтомобили «Тигр-2» и «Тайфун», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-Э2», системы С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1», ПТРК семейства «Корнет», средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств.

Также отмечу береговые ракетные комплексы «Рубеж-МЭ», различные катера и корабли, в том числе малый ракетный корабль «Каракурт-Э», подводные лодки проекта 636, проекта 677Э. Интерес потенциальных заказчиков вызывают новейшие истребители МиГ-35, учебно-боевые Як-130, ударные боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, транспортно-боевые Ми-171Ш и Ми-17В-5 — и это только часть нашей экспортной «витрины».

Наши спецэкспортеры регулярно получают заявки на покупку вооружения и военной техники из 58 стран мира. Министерство промышленности и торговли России фактически в еженедельном режиме оформляет решения по определению российских предприятий ОПК в качестве исполнителей тех или иных внешнеторговых контрактов на поставку различных видов продукции военного назначения.

— Как идет процесс передачи обслуживания оборонных госконтрактов в Промсвязьбанк? Сколько уже переведено?

— Действительно, в соответствии с решениями правительства в ПАО «Промсвязьбанк» из уполномоченных банков должны быть переведены ряд сделок по государственному оборонному заказу, подлежащих банковскому сопровождению. Сейчас этот процесс завершен, за исключением сделок, которые не подлежат переводу, так как обязательства всех сторон по ним уже полностью исполнены.

— Как оцениваете состояние и темпы роста промышленности сегодня? Какие положительные изменения, на ваш взгляд, произошли по сравнению с 2000-ми или началом 2010-х годов?

— Если оценивать период в целом, то результаты достаточно позитивны. По сравнению с 2000 годом к настоящему времени объем промышленного производства в физическом выражении возрос в 1,7 раза, а в обрабатывающей промышленности — в 1,9 раза. Другими словами, даже несмотря на два случившихся кризиса, среднегодовой темп промышленного роста составил в среднем за период 3,0% в год, а в обрабатывающей промышленности — 3,7% в год. Конечно, такой результат отчасти обусловлен бумом сырьевых цен в 2000-е годы, но не надо забывать, что этот бум давно позади, а промышленный рост продолжается. Как в прошлом, так и в наступившем году темпы роста в промышленности пребывают на уровне 2–3% в годовом выражении. На несколько десятых долей процентного пункта замедлило рост в обрабатывающей промышленности плановое снижение объемов оборонных заказов. Процесс перехода на выпуск гражданской продукции занимает определенное время и не может быстро компенсировать снижение выпуска военной продукции.

Эффект от реализации национальных проектов еще не успел проявиться в полной мере, но мы уже видим спектр отраслей, динамично растущих за счет увеличения экспортных поставок и продолжающегося импортозамещения. Так, по итогам января—апреля 2019 года производство в фармацевтической отрасли увеличилось на 21% к соответствующему уровню прошлого года, производство стройматериалов и стекла, а также деревообработка прибавили порядка 9%, производство металлоизделий выросло на 8%, а пищевых продуктов — на 5%.

В целом же, с учетом того что промышленность задействована практически во всех нацпроектах, мы рассчитываем, что их реализация будет иметь мультипликативный эффект и положительно скажется на динамике промпроизводства.

Беседовала Анна Полетаева