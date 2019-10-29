Банки набрали абонентов

Виртуальные операторы мобильной связи, созданные банками на базе сотовой сети Tele2, набрали около 1,4 млн абонентов. Лидерами в сегменте стали «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», оценивают участники рынка. Подобные проекты пока убыточны для банков, констатируют эксперты.

Общее число абонентов банковских виртуальных операторов (MVNO) за год выросло в три раза и превысило 1,385 млн клиентов по итогам третьего квартала 2019 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе Tele2. На сети Tele2, по данным компании, работают более 20 виртуальных операторов, которые в общей сложности обслуживают 2,6 млн клиентов. Половина их них — это абоненты «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла», отметили в Tele2, не раскрыв абсолютные показатели по каждому из операторов.

«Тинькофф Мобайл» был запущен TCS Group Олега Тинькова, в которую также входит Тинькофф-банк, в декабре 2017 года. Сбербанк вывел на рынок «СберМобайл» в сентябре 2018 года. «ВТБ Мобайл» запустился в тестовом режиме в Москве, сообщал “Ъ” 25 сентября. Оператор пока не раскрывает число подключений. «В течение нескольких лет мы планируем достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу банка ВТБ»,— уточнил генеральный директор «ВТБ Мобайла» Максим Шарков. Абонентская база «СберМобайла» составляет 500 тыс. человек, сообщил Сбербанк 15 октября. Соответственно, база «Тинькофф Мобайла» могла превысить 800 тыс. абонентов. Представитель Тинькофф-банка не стал оспаривать эти расчеты. «Наша ближайшая цель — миллион абонентов»,— отметил гендиректор «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков.

Примерно половина всех виртуальных абонентов на сети Tele2 приходится на «Ростелеком», который по итогам второго квартала отчитался о 1,3 млн клиентов своего MVNO, напомнил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, большинство остальных абонентов приходится на банковские проекты «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл». Как отмечает Константин Анкилов, «Тинькофф Мобайл» активно продвигает услуги среди собственных банковских клиентов. Их у него около 10 млн, при этом мобильное приложение «Тинькофф Мобайл» имеет свыше 1 млн скачиваний, указывает эксперт. На конец 2018 года 67% рынка MVNO контролировала компания Yota, 16% — «Ростелеком», 7% — МГТС, оценивала «ТМТ Консалтинг».

«Тинькофф Мобайл» изначально выходил на рынок более агрессивно, чем другие игроки, напомнил руководитель Content Review Сергей Половников. «Оператора выгодно отличает собственная роуминговая политика и более удобная механика подключения, при которой не нужно посещать отделение банка»,— отмечает он. В целом спрос на банковские MVNO, по его мнению, связан с ростом проникновения смартфонов с двумя SIM-картами. «Абоненты при этом предпочитают оставлять традиционного оператора для голосовой связи, а MVNO выбирают для мобильного интернета или для роуминга»,— поясняет он. При этом банковские операторы, по его словам, как правило, имеют более прозрачные и понятные тарифы. «Мобильный оператор для банков — возможность обеспечить синергию с банковским продуктом и собирать данные клиентов для более точного скоринга»,— полагает господин Половников.

Еще одним драйвером для роста числа абонентов банковских MVNO станет приход в Россию технологии eSIM, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Пока ни один из запущенных банковских MVNO-проектов в России не окупился, считает он. По итогам прошлого года чистый убыток оператора «СберМобайла» составил 247,9 млн руб., а у «Тинькофф Мобайла» убыток оценивался в 1,1 млрд руб. «На первых порах, когда абонентов еще мало, а усилий разработчиков требуется много, о выходе на прибыль не может быть и речи. Это может произойти не раньше 2021 года»,— считает эксперт.

Юлия Тишина