Протест вышел из леса

Жители НСТ «Строитель» провели пикет, на котором выступили против вырубки деревьев и строительства храма. Представители товарищества говорят, что предыдущий председатель НСТ часть земель общего пользования оформила в собственность прихода Иверской иконы Божией Матери Краснодара, сделав это без согласования с большинством жителей. Бывшая председатель заявила, что на самом деле большая часть людей не возражает против строительства церкви. В Епархии пояснили, что на сегодняшний момент у прихода нет проекта храмового здания и разрешения на строительство, поэтому протесты являются провокацией.

Жители краснодарского НСТ «Строитель» провели в субботу пикет, на котором выступили против вырубки деревьев и строительства на их месте храма. Они также записали видеообращение на имя президента РФ с просьбой помочь отстоять 50-летние дубы и ясени. «Эта лесополоса расположена вдоль дороги, она является естественной защитой дач от пыли, выхлопных газов и шума с автодороги. Мы не хотим, чтобы вырубали деревья. Мы хотим облагородить эту лесополосу и сделать ее местом отдыха. Храмов у нас вокруг достаточно - даже ехать не надо, можно пешком дойти»— говорит председатель товарищества Денис Баландин. По его словам, предыдущий председатель товарищества оформила земли общего пользования на себя и еще нескольких человек без согласия других жителей НСТ, а восемь соток земли передала в собственность прихода Иверской иконы Божией Матери Краснодара.

Всего лесополоса занимает порядка 67 соток. Теперь жители НСТ пытаются доказать в судах, что земля была выведена из товарищества незаконно.

Бывший председатель товарищества Людмила Худякова говорит, что все делала по правилам. «Земли общего пользования распределяли как положено, согласно всем постановлениям, требованиям и так далее. И конечно, с согласия большинства. Храм - это воля людей, которые здесь живут. На общем собрании эту землю выделили. Восемь соток земли - это капля в море, почему не поставить Храм? В другом месте земли у нас нет»,— сказала “Ъ-Кубань” Людмила Худякова. По ее словам, чтобы поставить церковь, нужно срубить «всего» 26 деревьев.

По словам господина Баландина, рабочие с бензопилами уже приезжали, но тогда жителям удалось не допустить спила деревьев.

«Показали порубочный талон, но мы не позволили спилить деревья. Вызвали участкового, в тот раз защитили деревья, но что дальше будет?».

В Кубанской Метрополии пояснили, что расположенный на 10-м километре Ростовского шоссе участок земли находится в собственности прихода Иверской иконы Божией Матери Краснодара. «На сегодняшний момент у прихода нет проекта храмового здания и разрешения на строительство. Поэтому связывать вырубку деревьев со строительством храма безответственно. Присутствующие насаждения расположены перпендикулярно Ростовскому шоссе, а не вдоль него. Поэтому обвинения в том, что частичная вырубка деревьев сделает возможной задымленность поселка автомобильным выхлопами, абсурдны. На самом деле приходом было получено разрешение от администрации на частичную вырубку поврежденных и старых деревьев»,— прокомментировали в Епархии, также отметив, что скорость реакции и организованность группы людей, которые препятствовали вырубке, могут натолкнуть общественность на мнение, будто это делается с целью вызвать неприязнь к православным прихожанам. «Выражаем надежду, что это не так, и что гражданская акция протеста не преследует коммерческие интересы»,— сказали в Кубанской Метрополии.

Юрист Руслан Шеметов называет ситуацию деликатной и поясняет, что такие конфликты должны решаться мирным путем, без судебных процессов. «Существует ряд нормативных актов, предусматривающих оформление сделок с землей. Исходя из того, были ли соблюдены все нормы, суд выносит решение. Однако конкретно это дело может вызвать широкий общественный резонанс, а в этом случае для всех сторон лучше было бы как-то договориться»,— говорит юрист.

Елена Рыжкова