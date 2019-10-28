Все модели Honda будут электрифицированы к 2022 году

Компания Honda объявила об ускорении планов по электрификации модельной линейки на европейском рынке, сообщает Autocar.

Японский автопроизводитель намерен к 2022 году продавать в Европе только гибридные и электрические автомобили, хотя ранее Honda намеревалась электрифицировать свои машины для европейского рынка только к 2025 году.

Новые разработки выйдут на рынок под брендом e:Technology, который объединит не только автомобили, но и электрифицированные мотоциклы и другие не имеющие отношения к транспортным средствам продукты.

Напомним, ранее Honda представила новое поколение хэтчбека Jazz, который в Европу поступит в продажу только с гибридным двигателем.