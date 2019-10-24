Honda рассекретила новое поколение хэтчбека Jazz

Honda Jazz. Фото: Honda

Honda Jazz. Фото: Subaru

Дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле последних моделей японского автопроизводителя, а салон отличается переработанной архитектурой передней панели, новым рулем, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой. В оснащение Honda Jazz войдут современные системы активной безопасности.

Технические характеристики новинки и список доступных для нее агрегатов пока не названы. Известно лишь, что хэтчбек получит новую гибридную силовую установку e:HEV на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей — гибридный вариант будет единственным доступным в Европе.

Машина выйдет в продажу в пяти комплектациях, включая «внедорожную» Crosstar с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом. На рынок Honda Jazz выйдет в 2020 году.