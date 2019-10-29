Что ждет россиян в ноябре 2019 года Краткий обзор основных законодательных нововведений

С 1 ноября вступит в силу закон «о суверенном рунете». Он, в частности, предполагает создание в России инфраструктуры, «обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам». Переходный период закончится в январе 2021 года. К этому времени операторы связи должны будут перейти на использование национальных доменов и установить специальное оборудование, позволяющее в случае внештатных ситуаций обеспечить работу интернета на территории России.

Как реализация закона скажется на работе Сети — в материале “Ъ”.

С 1 ноября закон обяжет владельцев частных автобусов и автомобилей с 8 или более пассажирскими местами установить тахографы — приборы для контроля скорости, маршрута движения, соблюдения водителем режима труда и отдыха. Отказ от установки оборудования грозит штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. руб, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Если тахограф установлен, но водитель нарушает режим труда и отдыха, для частных лиц штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Сколько часов в сутки можно провести за рулем, не опасаясь штрафа,— в материале “Ъ”.

С 1 ноября вводятся в обращение электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Они будут выдаваться на все новые автомобили. Владельцы бумажных ПТС могут при желании заменить их на электронную версию.

Как электронные ПТС могут спровоцировать мошенников — в материале “Ъ”.

С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выдавать кредиты под залог недвижимости. Исключение составят займы на осуществление предпринимательской деятельности. Речь идет о кредитах, обязательства по которым обеспечены ипотекой жилого помещения, доли в праве на общее имущество в общей долевой собственности, а также по договору долевого участия в строительстве многоквартирных домов. Цель запрета — защитить заемщиков от мошеннических схем, по которым ряд недобросовестных МФО уже отбирал квартиры у своих клиентов за малейшую просрочку.

Почему взять кредит под залог квартиры стало практически невозможно — в материале “Ъ”.

С 1 ноября мигранты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. По старым правилам его выдавали только на пять лет с возможностью продления. Документ можно будет заменить в случае его повреждения или износа, изменения данных, обнаружения неточности или ошибки. Он также подлежит замене по достижении иностранным гражданином возраста 14, 20 и 45 лет. По новым правилам подать документы на вид на жительство можно будет через восемь месяцев пребывания на территории России.

Главные положения концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы — в материале “Ъ”.

С 1 ноября увеличивается минимальный срок планирования закупок у представителей малого и среднего бизнеса для ряда заказчиков, определенных правительством РФ. Минимальный срок планирования в данном случае увеличивается до трех лет.

Насколько вырастет обязательная квота для госкомпаний на закупки у малых и средних предприятий — в материале “Ъ”.

С 1 ноября питьевое молоко, кисломолочные продукты и мороженое должны будут проходить обязательную электронную сертификацию. Соответствующие изменения внесены в государственную информационную систему «Меркурий». Они повысят качество оформления сопроводительных документов и позволят прослеживать подконтрольные товары.

Как изменятся цены на молочные продукты после введения новых правил — в материале “Ъ”.

1 ноября вступают в силу новые ГОСТы на ржаной и пшеничный хлеб, а также на панировочные сухари. Новые стандарты не распространяются на диетические хлебцы и продукты детского питания.

В каких регионах продается самый дорогой и самый дешевый хлеб — в материале “Ъ”.

29 ноября вступают в силу новые правила ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот. Перед выходом на рынок нового препарата фармпроизводители будут обязаны представить документы, подтверждающие его качество и соответствие требованиям. Старая процедура декларирования и сертификации препаратов упраздняется.

Как фармкомпании меняют стратегию продвижения своих товаров — в материале “Ъ”.

30 ноября закончится эксперимент по маркировке духов и туалетной воды. Его цель — апробация механизма маркировки средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти с участниками оборота этих товаров.

Подробнее о ходе эксперимента — в материале “Ъ”.

Анна Поваго