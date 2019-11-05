Без одноклассниц

Село Борогонцы расположено в ста тридцати километрах к северо-востоку от Якутска. Находится оно на территории крупнейшего в мире аласа Мюрю — типичного для равнинной Якутии геологического образования, представляющего собой пологосклонную и плоскодонную ложбину овальной формы. Здесь вот уже 25 лет существует гимназия «Уолан», в которой учатся только мальчики.

Текст и фото Алексей Павлов

Решение, что в Мюрюнской юношеской гимназии, открывшейся в 1994 году, будут учиться одни мальчики, было для своего времени революционным: российское образование в ту пору не то чтобы экспериментами не увлекалось, а просто выживало с трудом, так что радикальной инициативе, рожденной в тундре, никто не мешал. Да и придраться по большому счету, кроме «гендерного крена», было не к чему: уклон в технические дисциплины, множество дополнительных занятий и особое внимание к спорту — гимназисты, по задумке, должны были стать примером для всех остальных.

По словам Валентина Ивановича Филиппова, проработавшего здесь директором в течение 18 лет, именно пример был важен: в 90-х в разнос грозила пойти не только административная система, «трясло» весь привычный уклад жизни, и важно было не просто удержать в берегах подрастающее поколение, а обозначить для подростков перспективу развития и жизненного роста. Гимназия носит имя Василия Васильевича Алексеева, одного из основателей математического факультета Якутского государственного университета (ныне — Северо-Восточного федерального университета). Соответствуя этому, строили и программу обучения — с акцентом на технические дисциплины (в «Уолане» нет ни гуманитарных, ни биолого-химических классов) и на дисциплину как таковую. Ученики обязаны носить темные костюмы со светлой рубашкой, галстук обязателен. Стрижка — аккуратная, желательно короткая. В кармане пиджака всегда должны лежать носовой платок и расческа, наличие которых каждое утро, перед началом уроков, проверяют дежурные. Сложились с годами в «Уолане» и свои особые традиции, одной из которых стали осенние трехдневные сборы — с полосой препятствий, строевой ходьбой, стрельбой из пневматической винтовки, готовкой еды в полевых условиях и ночевками в палатках. Оценок за сборы не ставят, но для мальчишек эти три осенних дня — любимый «предмет».

С тех пор как я сам здесь учился, изменилось многое. Учеников стало ощутимо больше. На смену старому деревянному зданию построили большое каменное. Школьное техническое оснащение не сравнить с прежними временами. А самым неожиданным было встретить своих одноклассников, вернувшихся в гимназию уже в качестве учителей.

Дискуссия о том, насколько эффективно гендерное разделение учеников в российских школах, ведется на разных форумах по сей день. А в маленьком якутском селе преимущества отдельного воспитания юношей давно оценили, решившись на эксперимент четверть века назад. Так что «Уолан» в Борогонцах есть, а дискуссий — никаких.