В Удмуртии направят 430 млн рублей на благоустройство 115 общественных пространств в 2020 году

В следующем году в Удмуртии планируют благоустроить 115 общественных пространств. На эти цели направят более 430 млн руб., часть средств предоставят из федерального бюджета. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«В 2020 году в плане обустраивать большую лесопарковую зону у ТРЦ "Столица" (В Ижевске,— “Ъ”). Также в следующем году в планах благоустроить 115 общественных пространств и 154 дворовых территории»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, что в 2019 году одному Ижевску выделили 270,1 млн руб. на благоустройство пяти общественных пространств и 23 придомовых территорий 40 многоквартирных домов. Работы провели в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»,