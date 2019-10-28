Лже-сотрудница СКР получила условный срок за мошенничество

Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговор 37-летней мошеннице, выдававшей себя за сотрудницу Следственного комитета России. По данным следствия, в феврале 2019 года аферистка узнала о краже у состоятельной местной жительницы ювелирных изделий на сумму свыше 300 тыс. руб. Представившись высокопоставленным сотрудником следственного ведомства, мошенница предложила помощь в их поиске. Потерпевшая, не попросив предъявить служебное удостоверение, заплатила гонорар в размере 10 тыс. руб., но мошенница каждый раз требовала все новые и новые суммы. В общей сложности она получила более 60 тыс. руб., однако похищенные драгоценности так и не вернула.

В отношении лже-следователя полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Фигурантка дела полностью признала вину и просила провести судебные слушания по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Как сообщила “Ъ-Сибирь” помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова, суд назначил обвиняемой полтора года условно. Он также удовлетворил иск потерпевшей о возмещении вреда.

Константин Воронов