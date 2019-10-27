«Открыть ресторан с “вредной едой” было очень смелым шагом»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, что предлагает новый ресторан на Патриарших прудах.

Мы завершаем нашу прогулку по новым ресторанам вблизи Патриарших прудов. И покинув классический итальянский ресторан «Джина» с опытнейшими шефами из «Марио», комфортной обстановкой и средним чеком в 2500 руб., убеждающим, что «Патрики» по-прежнему формируют тренды, отправляемся в новый ресторан Станислава Лисиченко Junk Food, который появился на месте его же «Китайских новостей».

Открыть ресторан с «вредной едой» в окружении самых продвинутых заведений в городе, сделавших ставку на ЗОЖ, безглютеновую диету, флекситарианство, осознанное питание и ответственное потребление, — было очень смелым и очень остроумным шагом.

В самом деле, где-нибудь в Алтуфьево или Марьино, где шаурма и цыплята на гриле — самые ходовые блюда, а понятия «вредной еды» вообще не существует, ресторан Junk Food c той же самой шаурмой, куриными крыльями, хот догами и бургерами вряд ли стал бы заметным открытием.

А на «Патриках» подобный формат произвел эффект разорвавшейся бомбы. Публика смакует «фиш энд чипс», «карри вюрст», «мак энд чииз» с чипсами из бекона и свиные ребра барбекю, испытывая двойное наслаждение — от простой и вкусной еды и от того, что нарушает свои же правила. Теперь как только захочется сделать нечто запрещенное и даже стыдное, например, съесть двойной бургер с картошкой фри и кетчупом и выпить пару наипростейших коктейлей вроде «Зомби» и «Олд Фешн», — известно куда идти.