Jaguar показал виртуальный суперкар Vision Gran Turismo Coupe

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe. Фото: Jaguar

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe. Фото: Jaguar

Jaguar Vision Gran Turismo Coupe. Фото: Jaguar

Дизайн новинки выполнен в футуристичном ключе, но при этом в облике есть отсылки к классическим спорткарам Jaguar моделей C-Type и D-Type, а также современного болида I-Type 4 для серии Formula E. В основе модели лежит карбон-алюминиевый монокок, а кузовные панели выполнены из экспериментальных облегченных материалов.

Двухместное купе получило систему KITT-E с искусственным интеллектом, который помогает водителю — с помощью голографического проектора выводит необходимые для гонщика данные, а на стеклах появляется графика дополненной реальности.

В движение полноприводный Vision Gran Turismo Coupe приводят три электромотора — один на передней оси и два на задней — общей мощностью 1020 л.с. Особенностью суперкара стали элементы активной аэродинамики и синтезированная звуковая составляющая, которая имитирует в движении звук бензинового двигателя классического Jaguar D-Type.

Серийных перспектив у Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, как и у других проектов в этой линейке, нет. Автомобиль будет доступен только внутри игры.