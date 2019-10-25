25 октября, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Jaguar показал виртуальный суперкар Vision Gran Turismo Coupe

Компания Jaguar показала виртуальный суперкар Vision Gran Turismo Coupe, созданный для игры Gran Turismo Sport.

Дизайн новинки выполнен в футуристичном ключе, но при этом в облике есть отсылки к классическим спорткарам Jaguar моделей C-Type и D-Type, а также современного болида I-Type 4 для серии Formula E. В основе модели лежит карбон-алюминиевый монокок, а кузовные панели выполнены из экспериментальных облегченных материалов.

Двухместное купе получило систему KITT-E с искусственным интеллектом, который помогает водителю — с помощью голографического проектора выводит необходимые для гонщика данные, а на стеклах появляется графика дополненной реальности.

В движение полноприводный Vision Gran Turismo Coupe приводят три электромотора — один на передней оси и два на задней — общей мощностью 1020 л.с. Особенностью суперкара стали элементы активной аэродинамики и синтезированная звуковая составляющая, которая имитирует в движении звук бензинового двигателя классического Jaguar D-Type.

Серийных перспектив у Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, как и у других проектов в этой линейке, нет. Автомобиль будет доступен только внутри игры.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя