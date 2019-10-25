Мэром Симферополя стала директор МУПа

Директор МУП «Метроград», курирующего работу городских рынков, Елена Проценко избрана главой администрации Симферополя. Такое решение приняли депутаты горсовета. Ранее сегодня конкурсная комиссия, которую возглавил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, определила двух финалистов. Кроме госпожи Проценко, набравшей 80 баллов, в финал вышел министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов (74 балла).

Экс-председатель горадминистрации Симферополя Наталья Маленко, занимавшая этот пост с осени прошлого года, утром 25 октября сняла свою кандидатуру с конкурса. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что она сделала это по его личной просьбе.

«Она (Наталья Маленко.— “Ъ”) продолжит работу в моей команде. Мы обязательно найдем применение ее управленческому таланту и богатому опыту»,— написал господин Аксенов в Facebook. Он также пояснил, что решение Натальи Маленко об отказе от участия в конкурсе «соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях».

Вадим Никифоров, Симферополь