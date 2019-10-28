Гёте-институт — германская неправительственная организация, чья работа в 98 странах мира направлена на тех, кто интересуется Германией, немецким языком и немецкой культурой. В год по всему миру институт организует курсы немецкого языка примерно для 270 тыс. студентов (и еще помогает с организацией уроков и экзаменов 90 тыс. школ) и проводит около 33 тыс. культурных событий и проектов.

В России первое отделение Гёте-института появилось в октябре 1992 года в Москве, позже открылись еще два — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.