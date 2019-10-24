В Риме вручена премия Конференции европейских раввинов

Лауреатом премии может стать любой человек, который, по мнению раввинов Европы, имеет заслуги перед европейским еврейством. Первым ее обладателем в 2017 году стал бывший президент Франции Николя Саркози. Премия носит имя бывшего главного раввина Румынии Моше Розена, который посвятил свою жизнь защите евреев от коммунистического режима. В этом году раввины Европы решили удостоить премии основателя католической Общины Св. Эгидия Андреа Риккарди. Община известна своей экуменической, миротворческой, благотворительной, а также волонтерской деятельностью.

Награду господину Риккарди вручили президент Конференции европейских раввинов, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Рима Риккардо Ди Сегни и председатель попечительского совета КЕР Борис Минц. «Конференция европейских раввинов высоко оценивает ту грандиозную деятельность в отношении иудейской общины, которую проделала католическая Община Святого Эгидия со времен Второго Ватиканского собора,— пояснил Пинхас Гольдшмидт. — Для нашей организации и для меня лично большая честь вручить премию господину Риккарди за его вклад в развитие межконфессиональных отношений и мира».

«Присуждение премии, вручаемой за поддержку еврейских общин и противодействие антисемитизму, это признание работы профессора Андреа Риккарди лично и Общины святого Эгидия, основанной им в 1968 году,— считает представитель общины святого Эгидия в России Алессандро Салаконе. — Везде в мире, где есть группа Общины святого Эгидия, она всегда устанавливает диалог и сотрудничество с еврейскими общинами. С годами эти дружеские отношения привели к множеству общих инициатив, в частности по сохранению памяти преследований евреев в прошлом и по стремлению избежать этого в настоящем». Присуждение премии, по его словам, «является и знаком роста отношений, уважения и дружбы между христианами и иудеями, призванными сегодня отвечать на общие вызовы в Европе, где возрождаются новые националистические движения, часто сопровождаемые актами антисемитизма и ксенофобии».

Напомним, активизация раввинов Европы по сотрудничеству с католиками началась в 2015 году, после того, как впервые в истории двух религий европейские раввины посетили папу Франциска в Ватикане. В 2017 году при повторном визите к понтифику иудеи призвали католиков присоединиться к еврейским организациям в борьбе против радикальных ответвлений ислама, которые, по их мнению, подвергают опасности общество и угрожают всему миру в целом и христианским и еврейским общинам в частности.

Павел Коробов, Рим