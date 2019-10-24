Фигуранту «московского дела» Малышевскому продлили арест до 6 апреля

Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Малышевскому на полгода.

Сегодня, 24 октября, Тверской районный суд Москвы продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Эдуарду Малышевскому до 6 апреля 2020 года. Об этом “Ъ” рассказал адвокат обвиняемого Александр Альдаев, уточнив, что намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы. Господин Малышевский обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 27 июля в Москве — несанкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Господин Альдаев заявил, что основанием для ареста Эдуарда Малышевского якобы стало нарушение подписки о невыезде. «Но мой подзащитный никогда не видел и не подписывал таких документов, а значит, ничего не нарушал. У суда нет оснований для ужесточения меры пресечения моему подзащитному»,— сказал адвокат. Господин Альдаев также сообщил, что потерпевшим по делу Малышевского проходит Дмитрий Астафьев, командир 2-го оперативного полка ГУ МВД Москвы, который «не явился на предварительное слушание по делу в четверг, хотя был уведомлен надлежащим образом». По словам адвоката, защита и обвиняемый настаивают на полной невиновности, «сохраняя непризнательную позицию».

Напомним, что господину Малышевскому грозит до пяти лет лишения свободы: он обвиняется в том, что во время задержания на акции протеста 27 июля в Москве, «находясь в автозаке, выбил стекло» и причинил вред Дмитрию Астафьеву, стоявшему на улице рядом с автозаком. Первое судебное слушание дела по существу назначено на 6 ноября.

Летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участков летних протестов получили реальные сроки.

Подробнее об акции 27 июля — в материале “Ъ” «Политический субботник».

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.

Элина Кочерещенко