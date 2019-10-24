Бывший глава ставропольского Минтранса получил 5 лет за злоупотребление полномочиями

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья Игоря Васильева на пять лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает «Интерфакс». Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285) УК РФ.

Игорь Васильев незаконно без проведения конкурса содействовал заключению трех госконтрактов на ремонт дорог в Ставропольском крае. Он рекомендовал главам поселений вводить режим ЧС, во время которого можно не проводить аукционы и отдавать контракты тем фирмам, которые рекомендовал министр.

В ноябре 2018 года суд частично удовлетворил иск прокуратуры уже к супруге Игоря Васильева. Надзорное ведомство требовало взыскать с нее в доход государства 31 млн руб. за приобретенные сберегательные сертификаты, сумма которых значительно превышала, по мнению ведомства, доход семьи Васильевых за три года. Суд, однако, удовлетворил иск частично, постановив взыскать с ответчицы более 7,3 млн руб.