Кредитная история созрела для ознакомления

Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела о хищении более 1 млрд руб. из банка «Пересвет». По версии следствия, совладелец и гендиректор аффилированной с банком девелоперской группы компаний (ГК) «Пересвет-инвест» Олег Пронин под видом получения кредитов вывел деньги за границу. При этом источники сообщают, что бизнесмен якобы выражает готовность признать свою вину, хотя ему грозят и новые обвинения, в том числе в обмане дольщиков жилья.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве объявили Олегу Пронину и его защитникам об окончании предварительного следствия и предоставили им материалы уголовного дела для ознакомления. Как сообщал “Ъ”, 49-летний глава «Пересвет-инвеста» был арестован почти год назад по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда шла речь о хищении кредита на 330 млн руб., полученного в банке «Пересвет». Деньги якобы были конвертированы в $10,6 млн, а затем перечислены на счет кипрской компании Amelside Comnet Ltd, которая ранее выдала доверенность тому же господину Пронину на представление ее интересов и проведение сделок. Отметим, что это дело, по данным источников, выделено из материалов большого расследования, в котором помимо господина Пронина фигурируют «неустановленные лица».

Как посчитали следователи, за границу средства, полученные в виде кредита, выводились по фиктивному контракту о предоставлении услуг и поставках товаров.

Ни того ни другого, по данным правоохранительных органов, сделано не было. При этом все финансовые операции, по версии ГСУ, осуществлял непосредственно господин Пронин, являющийся, кстати, выпускником Академии ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка».

Срок действия кредитного договора истек еще три года назад, но деньги в «Пересвет» возвращены так и не были. Напомним, что именно в конце 2016 года у «Пересвета» начались финансовые проблемы. ЦБ назвал политику кредитного учреждения высокорискованной и сомнительной и ввел в нем временную администрацию. В 2017 году было принято решение провести санацию «Пересвета», «дыру» в капитале которого ЦБ оценил более чем в 103 млрд руб. Оздоровление банка проводится с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. Сотрудники новой администрации «Пересвета» и начали разбираться с сомнительными сделками прежнего руководства. В ходе масштабной ревизии были вскрыты факты многочисленных финансовых нарушений и хищений.

В ходе следствия был установлен еще один преступный эпизод, связанный с хищением денег «Пересвета».

В частности, следователи пришли к выводу, что в 2015 году руководство «Пересвет-инвеста» через ряд подставных фирм получило кредиты почти на 770 млн руб., которые впоследствии были конвертированы в доллары и оказались на счетах в зарегистрированном на Кипре офшоре. В июне этого года Олегу Пронину было предъявлено новое обвинение по той же 159-й статье УК РФ.

По некоторым данным, Олег Пронин в ходе расследования согласился с предъявленным обвинением. Однако его адвокат Сергей Витебский отказался “Ъ” прокомментировать позицию своего подзащитного, сославшись на адвокатскую тайну. Между тем, как поясняют источники “Ъ”, господин Пронин может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве в отношении дольщиков ЖК «Мегаполис» в столичном микрорайоне Новокосино.

Отметим, что бывший президент «Пересвета» Александр Швец успел покинуть Россию еще до введения в банке временной администрации. По неподтвержденным данным, о его возможной причастности к сомнительным операциям якобы говорили допрошенные на днях бывшие подчиненные господ Пронина и Швеца. Однако официальных претензий к якобы проживающему сейчас в Израиле экс-главе банка у российских правоохранителей на данный момент нет. Кстати, сам «Пересвет-инвест», созданный еще в 1995 году, в свое время входил в число крупных застройщиков Москвы. Самым значительным его проектом являлось строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице, на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.

Сергей Сергеев