Главный среди своих

Основное занятие сотрудников Института ядерной физики в Новосибирске со времен его создания — строительство линейных и циклических ускорителей. Поскольку такие приборы занимают огромные пространства и нуждаются в защитных стенах, чтобы радиация не проникала наружу, многие помещения института расположены под землей и соединены длинными коридорами. Новосибирский ЛСЭ является одной из главных установок Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения Института ядерной физики Сибирского отделения РАН. Средняя мощность излучения лазера — рекордная в мире, а по средней мощности излучения новосибирский ЛСЭ значительно превосходит все существующие в мире источники в своем диапазоне длин волн.