География бешенства

До настоящего времени бешенство остается одним из самых опасных заболеваний, от которого в мире ежегодно погибает около 50 тыс. человек. Из этого числа 35–45 тыс. (от 70 до 90%) приходится на азиатский континент, в основном Индию. В Африке насчитывается от 500 до 5 тыс. летальных исходов ежегодно, в Латинской Америке — 200–400, в Северной Америке — 4–8, в Европе — 10–20. Доля детской смертности составляет 30–50% от общего числа.

Европа

За последнее столетие на европейском континенте ситуация по бешенству значительно изменилась. Благодаря вакцинации домашних животных и уничтожению бродячих собак ряд западноевропейских стран ликвидировали собачье бешенство и были свободными от него в течение нескольких лет. Однако после окончания Второй мировой войны произошла адаптация вируса бешенства к лисам, и сформировался новый крупный природный очаг рабической инфекции, где «основным хозяином» — резервуаром и переносчиком бешенства — стали красные лисы, за исключением Турции, где по-прежнему преобладает бешенство собак.

Случаи заболевания бешенством среди людей в Европе достаточно редки (в большинстве случаев от укусов собак). Чаще выявляются случаи заболевания в европейских странах пациентов, пострадавших от укусов в эндемичных по бешенству странах Азии и Африки.

Америка

Современная ситуация по бешенству на американском континенте характеризуется как чрезвычайно сложная и постоянно меняющаяся. Если до 1970-х годов большинство случаев бешенства регистрировалось среди домашних животных, то в последующие десятилетия более 90% случаев встречается среди популяций диких животных. В эпизоотии бешенства вовлечены популяции енотов, лис, скунсов и койотов. Важную роль в трансмиссии классического бешенства в США играют и летучие мыши. В 1990-е годы в США отмечается расширение эпизоотии бешенства среди енотов.

В странах Латинской Америки ситуация по бешенству более напряженная. Основным резервуаром бешенства в этих странах остаются собаки, но не менее важную роль играют летучие мыши, особенно кровососущие. Они являются активными переносчиками этого заболевания, передающими его человеку и животным. Паралитическое бешенство, переносимое от кровососущих летучих мышей крупному рогатому скоту, представляет очень серьезную проблему для сельского хозяйства. В последние годы в Латинской Америке отмечается рост числа случаев бешенства человека, передающегося летучими мышами, при снижении числа случаев, передающихся собаками.

Африка

На большей части территории Африки доминирует собачье бешенство (более 90%, по 5% приходится на шакалов и гиен). Ежегодно регистрируется 100–200 случаев заболевания бешенством человека, в большинстве из них диагнозы являются клиническими. На африканском континенте серьезную озабоченность Всемирной организации здравоохранения вызывает нарастающая частота бешенства среди популяций диких животных, в плане как угрозы самим животным, так и появления новых резервуаров.

Азия

На современном этапе самая сложная ситуация в мире с бешенством сохраняется в Азии, где основным переносчиком являются собаки. Приблизительное число ежегодных летальных исходов в Азии составляет 40 тыс., наибольшее число случаев отмечено в Индии. Ежегодно в Индии около 700 тыс. человек получают постэкспозиционное (профилактическое) лечение в связи с укусами, причем не только собак, но и кошек, коров, лошадей, свиней, верблюдов, обезьян.

Австралия и Новая Зеландия

Случаев бешенства нет, но специалистов Всемирной организации здравоохранения беспокоят случаи выявления здесь вируса бешенства в популяциях летучих мышей.

Антарктида

Единственный материк, на сегодня свободный от природных очагов вируса бешенства.

Источник: «Зоологический журнал» РАН, 2019, №4, с.437–452