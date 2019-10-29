Толстеем как дышим

Наряду с такими хорошо известными коморбидными (сопутствующими болезненными) состояниями при ожирении, как сахарный диабет, артериальная гипертония, синдром ночного апноэ, остеоартроз, некоторые злокачественные опухоли, накапливается все больше данных об относительно более высокой частоте среди больных ожирением различных инфекций, включая респираторные инфекции, в том числе вирусные и в первую очередь грипп, инфекции мочевыводящих путей, а также нозокомиальные (внутрибольничные) инфекции разной этиологии.

При этом речь идет не о формальном сочетании двух патологических состояний, а о возможной роли ожирения в развитии инфекций у данной категории пациентов. Более того, ассоциация ожирения и инфекций породила новую концепцию о возможной роли инфекции в развитии ожирения, что послужило поводом для экспериментальных исследований на животных. На сегодня эта гипотеза, по крайней мере для аденовируса 36 (Аdv36), подтверждается в опытах на макаках-резус и обезьянках-игрунках.