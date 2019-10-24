В четырех кубанских колониях закупили новое оборудование для производства макарон

В четырех ИК края установлено оборудование для производства макаронных изделий производительностью до 50 кг продукции в час. Она будет поставляться на столы осужденных. Производство полностью закроет потребности исправительных учреждений Кубани, - сообщает пресс-служба УФСИН по краю.

«В зависимости от используемой матрицы макаронам придаются различные формы. Муку для их изготовления поставляет мельничный комплекс ИК-2 из Усть-Лабинского района», - рассказали в ведомстве. На новом оборудовании трудятся восемь осужденных.

Андрей Ульченко