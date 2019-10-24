Tallink возобновит судозаходы в Петербург

Паромный оператор Tallink планирует возобновить судозаходы в Петербург, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС коммерческий директор АО «Пассажирский порт "Морской фасад"» Алексей Панфилов.

«Компания Tallink восстанавливает свои заходы в петербургский порт. Tallink & Silja Line более пяти лет назад осуществляла эти заходы. В навигацию 2020 года 30 апреля и 2 июля компания сделает два тестовых захода с целью организации в дальнейшем регулярных заходов в порт. В перспективе мы сможем увидеть хорошую альтернативу и партнера в лице Tallink & Silja Line»,— отметил господин Панфилов.

В настоящий момент оператор выполняет рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм на Балтике. Паромное сообщение с Петербургом компания активно развивала в 2004-2006 годах, позже швартовки у причалов Петербурга были прекращены. Единственный оператор, работающий на Балтике сейчас, — Moby SPL.

AS Tallink Grupp является ведущим паромным оператором пассажирских и грузовых судов в северной части Балтийского моря. Компания владеет 14 судами и обслуживает семь линий под брендами Tallink и Silja Line. В 2017 году на борту паромов компании было перевезено более 9,8 млн пассажиров.

Яна Войцеховская