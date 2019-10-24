Бизнес-омбудсмен предложил налоговую амнистию ИП и малого бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил прекратить уголовные и административные дела, а также аннулировать приговоры по налоговым статьям в отношении индивидуальных предпринимателей и малых компаний. Кроме того, он предложил не привлекать бизнесменов к ответственности по нарушениям, которые были совершены до 9 мая 2020 года.

«Амнистия делается на определенную дату. Если мы привяжем ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, то это будет 9 мая 2020 года»,— сказал ТАСС господин Титов.

Бизнес-омбудсмен в ближайшее время готов направить предложение на рассмотрение в Государственную думу. По его словам, в части уголовной ответственности для амнистии требуется постановление Госдумы, а административной — внесение изменений в гражданское законодательство.

В начале года Борис Титов направлял в администрацию президента письмо с просьбой скорректировать нормы ст. 210 УК, карающей за организацию преступного сообщества и участие в нем. По мнению омбудсмена, добросовестные коммерсанты по-прежнему испытывают риски оказаться под уголовным преследованием. Позднее, на ежегодной встрече с Владимиром Путиным, господин Титов вновь обратил внимание на проблему.

О чем еще жаловался Борис Титов на встрече с президентом — в материале “Ъ” «Предприниматели не подают признаков хорошей жизни».