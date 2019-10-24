В Петербурге продают spa-комплекс, принадлежавший компании, близкой к экс-главе Минобороны

В Курортном районе Петербурга на торги выставлен крупный spa-комплекс forRestMix Club. Пятиэтажное здание площадью 14,7 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью 23,8 тыс. кв. м. располагаются на Луговой улице в Репино. Объект в рамках процедуры конкурсного производства реализует компания ООО «Балтмедио». Его стоимость оценена в 746 млн рублей.

По данным «Делового Петербурга», ранее юрлицо объекта принадлежало зятю экс-главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову, а также бизнес-партнеру его семьи Александру Усову. В настоящий момент эта компания находится в стадии ликвидации.

Организатором торгов выступает ООО «Спутник». Они состоятся 4 декабря.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также на торгах реализуется земельный участок на Лиговском проспекте.