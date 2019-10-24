СКР возбудил дело о халатности полиции из-за смерти от ожогов задержанного в Калининграде

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) полицейских после смерти задержанного жителя Калининградской области в отделении полиции. Он погиб от ожогов тела. По версии МВД, он сломал трубу отопления и обварился. Его родственники считают, что к смерти могут быть причастны сотрудники полиции.

Мужчину задержали 19 октября в состоянии алкогольного опьянения за хулиганство. Полиция заявила, что в отделении он «умышленно повредил радиатор отопления» и получил ожоги горячей водой. «Сотрудники полиции незамедлительно оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая его госпитализировала в ЦГКБ. Мужчина скончался в больнице»,— заявляют в УМВД.

Полиция утверждает, что задержанный сломал камеру видеонаблюдения. В соцсетях появилась видеозапись из отделения, но из нее неясно, на самом ли деле он сломал аппаратуру.

Мать задержанного считает, что ее сына убили в отделе полиции. Она рассказала об этом в видеообращении к президенту Владимиру Путину и к главам ФСБ, СКР, Генпрокуратуры.

СКР считает, что сотрудники полиции не обеспечили контроль за безопасным содержанием задержанного. У них были данные с камер о его агрессивном поведении, но они не предприняли должный контроль.