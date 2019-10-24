Собиратель банков русских

Несмотря на стагнацию банковского сектора и активную его зачистку со стороны ЦБ, ряд игроков продолжают расширять на нем присутствие. Помимо ВТБ и Экспобанка, приобретших за последние два года несколько региональных банков, среди активных покупателей заметен Джей энд Ти банк. В настоящее время он рассматривает приобретение «Славянского кредита» бизнесмена Теймураза Хихинашвили. По словам экспертов, дочерний банк чешского J&T Bank заинтересован в расширении бизнеса для обслуживания связанных с ним клиентов. Тем более что сейчас можно купить хорошие банки с дисконтом.

Как рассказали “Ъ” участники рынка, Джей энд Ти банк (138-е место по активам, по данным «Интерфакс», на конец первого полугодия), являющийся дочерним банком чешского J&T Bank, собирается расширить присутствие на российском рынке. В качестве потенциальной покупки рассматривается банк «Славянский кредит» (267-е место по активам), бенефициаром которого выступает глава строительного синдиката «Патеро Девелопмент» Теймураз Хихинашвили. По словам одного из собеседников “Ъ”, собственник хочет проститься с банковским бизнесом ввиду низкой доходности и высоких регуляторных рисков. «Бизнес максимально свернут, банк готов к продаже»,— говорит собеседник “Ъ”.

По словам источника “Ъ”, знакомого с позицией Джей энд Ти банка, он «в последнее время проявляет активность по покупке средних российских банков по цене 0,9–1 капитал, при этом речь идет только о чистых, подготовленных к продаже кредитных организациях». Ранее он приобрел банк «Хованский» (присоединен к нему в прошлом году) и Банкхаус Эрбе (находится в процессе присоединения). По словам собеседников “Ъ”, в планах банка покупка одного-двух банков в год в Москве или максимально близко к столице, присоединение и дальнейшее развитие бизнеса. В Джей энд Ти банке не ответили на запрос “Ъ” относительно планирующихся сделок по приобретению банков. В «Славянском кредите» не ответили на запрос “Ъ”, сообщив, что не имеют пресс-службы, а предправления банка находится в отпуске.

По мнению аналитиков, подход чешского J&T Bank вполне оправдан. «Джей энд Ти банк по объему своей деятельности напоминает российские "дочки" небольших иностранных банков, открывающих отделения в нашей стране для обслуживания связанных с иностранными денежными потоками бизнесов,— говорит аналитик долгового рынка "Иволга Капитал" Илья Григорьев.— Обычно у таких банков устоявшаяся клиентская база, и приобретение других соразмерных банков в первую очередь происходит с целью ее расширения и только потом — для масштабирования бизнеса». По словам партнера практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Германа Шеховцева, «иностранный банк привлекает дешевый европейский капитал, а на российском рынке выдает кредитные средства под более высокий процент, имея конкурентное преимущество».

Сам Джей энд Ти банк на данный момент перекапитализирован и избыточно ликвиден, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Однако, по его словам, кредитный портфель банка последние два года стагнирует, поэтому нельзя исключать, что выгодные по стоимости предложения могут его заинтересовать. «Экономика Чехии сейчас на подъеме, там вовсю дорожает недвижимость, и банки имеют некий повышенный финансовый рычаг за счет этого. Экономика же России стагнирует, банковский сектор зачищается, и среди владельцев небольших банков часто встречаются "уставшие собственники", которые предпочитают продать банк»,— заключает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокера» Нарека Авакяна, в условиях, когда весь банковский сектор уже примерно поделен, для увеличения клиентской базы наиболее эффективно скупать именно небольшие банки, тем более что чаще всего они продаются с приличным дисконтом.

Ксения Дементьева