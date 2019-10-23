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Курс доллара. Прогноз на 24–25 октября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Новую неделю рубль начал с небольшого ослабления позиций против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 63,84 руб./$, что на 7 коп. выше значений закрытия минувшей пятницы. Международные инвесторы сокращают вложения по всей группе валют развивающихся стран на фоне отказа британских парламентариев ратифицировать соглашение о «Брексите».

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 63.50-65.00
Банк Русский Стандарт 63.60-64.60
СМП Банк 63.50-65.50
ПСБ 63.50-65.00
"БКС Премьер" 63.20-64.40
Консенсус-прогноз * 64.18

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Банк "Восточный"
Нордеа-банк
Банк "Санкт-Петербург"
"БКС Премьер"
ПСБ
Алексей Тарханов

Решающее влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке

До конца недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 63,5–64,4 руб./$ и по паре EUR/RUB в диапазоне 70,6–71,55 руб./€. Решающее влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора. Резкое снижение ставки регулятором и риторика о продолжении цикла снижения простимулируют спрос на российские рублевые активы, что в конечном итоге будет оказывать поддержку рублю.

Алексей Тарханов

В целом внешний фон остается умеренно позитивным

До конца недели ключевыми факторами для рубля станут заседания ЕЦБ и Банка России, а также публикация данных по PMI в еврозоне в четверг. Европейские данные могут разочаровать, формируя пространство для укрепления рубля в паре с евро. Риторика Драги на последнем заседании на посту главы ЕЦБ, вероятно, будет мягкой, что также говорит не в пользу евро. Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку сразу на 50 б. п., но это вряд ли существенно повлияет на рубль. В целом внешний фон остается умеренно позитивным, поэтому рубль имеет неплохие шансы закончить неделю ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро.

Рубль находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран

В четверг состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу — ЦБ РФ. Если от европейского регулятора рынки ждут принятия существенных решений, то от ЦБ РФ ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 б. п. Рубль находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран, но вряд ли столкнется с существенным ослаблением даже при ухудшении настроений на глобальных рынках, поддерживаемый выплатой НДС, ДПИ и акцизов в пятницу и растущими после неожиданного сокращения запасов в США нефтяными котировками. Ожидаем, что курс рубля будет 63,8–64,2 руб./$

Алексей Тарханов

В четверг ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,7–64,5

В среду рубль незначительно скорректировался до уровней, близких к 63,9. Основные факторы влияния на курс российской валюты остаются без значительных изменений. Рост долгового рынка продолжается, Минфин на сегодняшнем аукционе снова разместил весь объем, спрос более в чем два раза превысил предложение. Такие результаты аукциона позволяют рассчитывать на сохранение спроса на российские активы и соответствующую поддержку рубля в перспективе ближайших дней. В четверг ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,7–64,5, данный диапазон видится нам актуальным до конца недели на фоне как завершения налогового периода, так и ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ.

Алексей Тарханов

С фундаментальной точки зрения, рубль сейчас несколько переоценен

В первой половине текущей недели пара доллар/рубль пребывала в диапазоне 63,5–64 руб./$, который на данный момент выглядит актуальным. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, рубль сейчас несколько переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей, однако драйверов для нивелирования этой переоценки мы пока не наблюдаем. В базовом сценарии до конца недели ожидаем консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки 64 руб./$.

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