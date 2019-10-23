Курс доллара. Прогноз на 24–25 октября

Константин Кочергин, директор казначейства Решающее влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке До конца недели мы ожидаем торги по паре USD/RUB в диапазоне 63,5–64,4 руб./$ и по паре EUR/RUB в диапазоне 70,6–71,55 руб./€. Решающее влияние на российский рынок окажут результаты решения Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора. Резкое снижение ставки регулятором и риторика о продолжении цикла снижения простимулируют спрос на российские рублевые активы, что в конечном итоге будет оказывать поддержку рублю.

Татьяна Евдокимова, экономист В целом внешний фон остается умеренно позитивным До конца недели ключевыми факторами для рубля станут заседания ЕЦБ и Банка России, а также публикация данных по PMI в еврозоне в четверг. Европейские данные могут разочаровать, формируя пространство для укрепления рубля в паре с евро. Риторика Драги на последнем заседании на посту главы ЕЦБ, вероятно, будет мягкой, что также говорит не в пользу евро. Банк России в пятницу может снизить ключевую ставку сразу на 50 б. п., но это вряд ли существенно повлияет на рубль. В целом внешний фон остается умеренно позитивным, поэтому рубль имеет неплохие шансы закончить неделю ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро.

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Рубль находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран В четверг состоится заседание ЕЦБ, а в пятницу — ЦБ РФ. Если от европейского регулятора рынки ждут принятия существенных решений, то от ЦБ РФ ожидают снижения ключевой ставки сразу на 50 б. п. Рубль находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран, но вряд ли столкнется с существенным ослаблением даже при ухудшении настроений на глобальных рынках, поддерживаемый выплатой НДС, ДПИ и акцизов в пятницу и растущими после неожиданного сокращения запасов в США нефтяными котировками. Ожидаем, что курс рубля будет 63,8–64,2 руб./$

Антон Покатович, главный аналитик В четверг ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,7–64,5 В среду рубль незначительно скорректировался до уровней, близких к 63,9. Основные факторы влияния на курс российской валюты остаются без значительных изменений. Рост долгового рынка продолжается, Минфин на сегодняшнем аукционе снова разместил весь объем, спрос более в чем два раза превысил предложение. Такие результаты аукциона позволяют рассчитывать на сохранение спроса на российские активы и соответствующую поддержку рубля в перспективе ближайших дней. В четверг ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,7–64,5, данный диапазон видится нам актуальным до конца недели на фоне как завершения налогового периода, так и ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ.