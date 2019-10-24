Иркутская таможня зафиксировала почти 30-процентный рост количества участников ВЭД

За девять месяцев 2019 года количество участников внешнеэкономической деятельности в зоне работы Иркутской таможни увеличилось на 29%. Таможенное декларирование осуществляли 1154 компании, в то время как в январе–сентябре 2018 года — 807 предприятий. Как сообщил вчера на пресс-конференции первый заместитель начальника Иркутской таможни Андрей Новосельцев, такой рост связан с применением технологий удаленного декларирования. С 2019 года компании, которые имеют статус участников ВЭД низкого уровня риска, получили возможность декларировать товары в любом таможенном органе Российской Федерации. «Мы вышли за рамки Иркутской области и теперь участники ВЭД независимо от их местонахождения могут декларироваться у нас. Большинство этих участников — предприятия из Забайкальского края и центральных регионов России. Такая мера связана прежде всего с тем, что пока центральные таможенные органы достаточно серьезно нагружены объемами декларирования»,— сообщил господин Новосельцев. За январь–сентябрь 2019 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет более 15 млрд руб. налогов и таможенных пошлин — на 5,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Екатерина Еременко