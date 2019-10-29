Общество главных журналов

Американское физическое общество создано 120 лет назад, 20 мая 1899 года, 36 физиками, собравшимися ровно для этого в Колумбийском университете. Целью APS были объявлены совершенствование и распространение физических знаний, с тех пор общество так или иначе придерживается этой цели. В первые годы деятельность APS ограничивалась организацией четырех конференций в год, но с 1913 года APS стало издателем Physical Review — ведущего физического журнала США, который был основан в 1893 году в Корнелльском университете. Журналы стали главным делом общества — сейчас это целое семейство изданий, основных 15, и это самые авторитетные в мире публикации по физике.

Помимо издания журналов APS участвует в государственных и частных научных, образовательных и просветительских программах. В международной физической жизни APS — один из важнейших институтов. В 1999 году APS отпраздновало столетие — самой большой в истории физической конференцией.

В APS 47 тыс. членов, это вторая в мире по численности после Немецкого физического общества организация физиков.