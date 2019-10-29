Точнее, сложнее, умнее

Сегодня в мире насчитывается более двадцати тысяч различных патологий, многие из которых еще несколько лет назад считались неизлечимыми. Однако многое изменилось, когда на поле лекарственных средств, традиционно включающее в себя препараты химического синтеза, ступили биотехнологии. С приходом этой современной науки началась новая эра в лечении сложных жизнеугрожающих и социально значимых заболеваний.

До недавних пор в России медицинские биотехнологии находились в зачаточном состоянии, в основном в виде фундаментальной науки. Российская академия наук (РАН) приложила немало усилий, чтобы отставание в данном сегменте не стало катастрофическим. Но без прикладного применения научных изысканий качественного сдвига произойти не могло.

Об этом еще в 2018 году говорил и президент РАН Александр Сергеев: «Наиболее сложным звеном остается переход от имеющихся результатов фундаментальных исследований, которые были поддержаны в разработке государством, к прикладным работам, которые охотно поддерживаются инвестором, видящим близкий к рынку продукт. Между этими звеньями есть разрыв, на одном берегу которого ученые наши традиционно сетуют на невнимание бизнеса, а стоящий на другом берегу бизнес — на нежелание ученых предложить интересные для него решения».

Все изменилось, когда появились первые энтузиасты, решившие привлечь в страну ведущих мировых специалистов, а вместе с ними и накопленный опыт в этой сфере. В результате появились первые отечественные компании, выпускающие сложные лекарственные препараты, полученные рекомбинантным методом (методом генной инженерии.— прим. редакции).

«Биотехнология как наука находится на острие практики и является инструментом достижения целей, которые совсем недавно считались фантастическими. Создание организмов с "заданными параметрами", лечение генетически обусловленных заболеваний, производство белковой массы вне организма — все эти направления нуждаются в точных исследованиях, сложном оборудовании и высококвалифицированных специалистах»,— отмечает профессор Дмитрий Кудлай, генеральный директор компании «Генериум», которая первой в стране разработала технологии и построила линию для производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).

Значимые предприятия биотехнологической специфики располагаются во Владимирской, Кировской областях и Санкт-Петербурге. Охватывая широкий спектр нозологических групп, все они играют большую роль в качественном улучшении жизни человека. Посредством биотехнологий получают новые средства для диагностики, вакцины, продукты питания и уникальные лекарственные препараты, способные коренным образом изменить патогенез заболевания или излечить человека полностью. Уже сейчас биотехнологии позволяют лечить те болезни, которые раньше считались неизлечимыми.

«В нашем биотехнопарке мы разрабатываем по-настоящему сложные микрогетерогенные молекулы,— продолжает Дмитрий Кудлай.— Примером могут служить биспецифические антитела, целевые активаторы Т-клеток для лечения множественной миеломы, моноклональные антитела для терапии заболеваний органов дыхания, ингибиторы С1-эстеразы для купирования и профилактики наследственного ангионевротического отека, стимуляторы регенерации, применяемые при остеоартрозах, синдроме диабетической стопы и переломах трубчатых костей с задержкой консолидации и многое другое».

Биотехнологические средства терапии получают все более широкое распространение и все больше заболеваний лечатся препаратами, произведенными по рекомбинантной технологии. Цитокины, энзимы, антитела, терапевтические белки, биомедицинские клеточные продукты, аллергены — все эти продукты призваны совершить революцию в здравоохранении, и, судя по всему, российские биотехнологи частных научных центров в кооперации с Российской академией наук и ведущими мировыми институтами к ней готовы.