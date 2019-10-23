Сочинский саммит прошел мимо НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о ключевых темах двухдневной встречи министров обороны, которая стартует в Брюсселе в четверг. При этом журналистов прежде всего интересовала реакция альянса на договоренности по Сирии, достигнутые накануне в Сочи президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. О начале выполнения меморандума, позволившего остановить турецкую военную операцию против курдов, сегодня отчитались в министерствах обороны обеих стран. Однако генсек Столтенберг любых оценок роли Москвы решил избегать. С подробностями из Брюсселя — корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

Свое выступление перед журналистами Йенс Столтенберг начал со слов о том, что он приветствует снижение уровня насилия на северо-востоке Сирии. Соответствующие сигналы, по его словам, стали поступать после достижения 17 октября договоренностей между США и Турцией. Затем генсек коротко рассказал о планах на ближайшие два дня. Министры обороны 29 стран альянса, отметил он, обсудят в числе прочего борьбу с терроризмом, миссию в Афганистане, гибридные угрозы и технологические вопросы, вроде безопасности развертываемых сетей 5G.

Между тем, что больше всего интересует собравшихся на пресс-конференции журналистов, стало ясно с первого вопроса. Агентство Reuters попросило Йенса Столтенберга прокомментировать достигнутое во вторник в Сочи соглашение по Сирии. Напомним, что 9 октября, после того как США объявили о выводе своих военных с северо-востока Сирии, Турция начала в этом районе военную операцию «Источник мира». Она была направлена против курдских формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (Анкарой считается террористической организацией).

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня соблюдается. При этом и курды, и Анкара говорили об обратном. На нормализацию ситуации были направлены состоявшиеся во вторник в Сочи переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых был подписан российско-турецкий меморандум о взаимопонимании.

В нем, в частности, говорится: «Начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразделений YPG («Курдских отрядов самообороны».— “Ъ”) и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться за 150 часов... С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы... Все подразделения YPG и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль-Рифата».

Сегодня в Минобороны Турции заявили, что приступают к воплощению в жизнь сочинских договоренностей, отметив: ввиду соглашения с Москвой необходимости продолжать операцию «Источник мира» нет. В Министерстве обороны РФ подтвердили: «В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы».

Среди задач представителей полиции — наблюдение за выводом подразделений YPG. Как рассказал после переговоров президент Эрдоган, Москва дала гарантии того, что этот процесс будет завершен. «Мы обсуждали с Путиным, не выйдет ли так, что члены террористических организаций (курдских формирований.— “Ъ”), сменив название и переодевшись в форму (сирийского.— “Ъ”) режима, останутся на этой территории? Он сказал: “Этого не допустим”»,— рассказал Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи.

Отвечая на вопрос агентства Reuters о сочинском меморандуме, Йенс Столтенберг ни разу не упомянул о нем, зато вновь вспомнил об американо-турецких договоренностях, посчитав их стабилизирующим фактором.

«Я приветствую соглашение США и Турции. Мы увидели прогресс, значительное снижение уровня насилия»,— заявил он, отметив важность того, что вооруженные силы в регионе «действуют сдержанно» и «уважают принципы международного гуманитарного права».





После этого генсек перешел к смежной теме — настоящего и будущего террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которая ослаблена, но «война против которой еще не завершена».

Следующий вопрос также оказался про встречу в Сочи. Журналист попросил генсека НАТО все-таки прокомментировать меморандум. «Еще слишком рано судить о последствиях»,— лишь ответил Йенс Столтенберг. А затем вновь поприветствовал американо-турецкое соглашение, назвав его «вселяющим оптимизм» и основой для политического решения конфликта.

По мнению генсека НАТО, у стран—членов альянса «есть разные взгляды на то, как решить ситуацию в Сирии», но это нормально и именно для обсуждения разных подходов и нужны министерские встречи, подобные той, что стартует в четверг.

Выступившая следом на той же сцене постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подтвердила, что ситуация в Сирии будет одной из ключевых тем министерской встречи. Она поддержала предложение министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать в Сирии на границе с Турцией зону безопасности под международным контролем. Такую идею госпожа Крамп-Карренбауэр, как ожидается, выскажет союзникам по НАТО на грядущей встрече в Брюсселе. Кей Бейли Хатчисон сочла инициативу полезной, но отметила, что конкретная проработка возможности участия Соединенных Штатов в новой коалиции не ведется. «Сейчас время для европейцев сделать шаг вперед»,— пояснила она.

При этом постпред США ответила на вопрос о том, не тревожит ли ее усилившееся взаимодействие между Москвой и Анкарой — одним из членов НАТО. Госпожа Хатчисон в ответ вспомнила о поставках Турции зенитных ракетных комплексов С-400, выразив надежду на то, что они в конечном счете все-таки не будут развернуты (в Анкаре утверждают, что изначальные планы отменены не будут ни при каком раскладе). Сказала, что последние годы Россия играла дестабилизирующую роль в Сирии, поддерживая «режим Башара Асада, который убивал сограждан». Признала, что «российские следы в Сирии» теперь куда более заметны, чем раньше. И призвала не делать поспешные выводы насчет того, изменился ли курс Москвы и действительно ли она «начала попытки стать силой, которая стабилизирует ситуацию» в Сирии, а не делает ее (по мнению Вашингтона) лишь хуже.