В Краснодаре люди вышли на улицу против строительства храма

Во вторник, 22 октября, на 10-м километре Ростовского шоссе прошел стихийный митинг против вырубки деревьев у СНТ «Строитель». Видео с места событий было размещено в социальных сетях. По информации СМИ, в данном месте планируется построить храм, однако не все жители СНТ приветствуют эту идею и считают действия по вырубке деревьев незаконными.

По данным издания «Блокнот-Краснодар», в минувшем году власти запретили строительство в данном месте торгового объекта.

Садовое товарищество «Строитель» было основано в 1987 году для дач сотрудников треста «Кубаньспецводстрой».

Василий Хитрых