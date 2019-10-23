Челябинское УФАС оштрафовало «Жилкомсервис» на 9 млн рублей за сговор с регоператором капремонта

УФАС России по Челябинской области вынесло постановление о наложении штрафа в размере 9,4 млн руб. на ООО «Жилкомсервис», также антимонопольное ведомство оштрафовало на 100 тыс. руб. регионального оператора капремонта по Челябинской области. Организации были наказаны за сговор на торгах по поставке и ремонту лифтов для многоквартирных домов по начальной цене в 219 млн руб., сообщает пресс-служба челябинского УФАС России.

Также антимонопольное ведомство направило заявление в арбитражный суд Челябинской области с требованием дисквалифицировать должностных лиц «Жилкомсервиса» и регоператора капремонта, виновных в заключении антиконкурентного соглашения. Заседание по этому вопросу назначено на 12 ноября.

В апреле челябинское УФАС России вынесло решение об антиконкурентном соглашении между регоператором капремонта Челябинской области и ООО «Жилкомсервис». Ведомство установило, что комиссия по проведению закупок намеренно отклонила заявки двух компаний, заключив в итоге договор с «Жилкомсервисом». При этом снижение цены контракта было минимальным, стоимость работ составила 218,6 млн руб.

Апелляционная коллегия ФАС России в августе подтвердила правомерность выводов челябинского УФАС России. «Жилкомсервис» оспаривает решение федерального ведомства в арбитражном суде Москвы. Кроме того, компания вместе с регоператором капремонта обратилась в арбитражный суд Челябинской области с иском об отмене решения челябинского УФАС России о признании соглашения между компаниями антиконкурентным.