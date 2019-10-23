В Челябинскую область завезли партию колбасы с вирусом африканской чумы

На склад челябинской компании «Южурал-Торг» поступила партия с 285 кг вареной колбасы «Бутербродная», зараженной африканской чумой свиней (АЧС). ДНК вируса обнаружили в продукции компании «Итера» (город Балабаново, Боровского района Калужской области), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Информацию о наличии вируса в колбасе подтвердили две независимые экспертизы. Производственная партия зараженной колбасы была изготовлена 5 октября, поступила в Челябинскую область 11 октября. Специалисты обнаружили, что вся продукция была уже отправлена со склада «Южурал-Торга» в 136 торговых точек региона. Сотрудники областного управления Россельхознадзора и управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области принимают срочные меры по изъятию и уничтожению остатков продукции.

Жителей Челябинской области просят не покупать продукцию компании «Итера». При обнаружении колбасы этой фирмы на прилавках магазинов необходимо срочно сообщить об этом в управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Африканская чума свиней – высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Для жизни и здоровья людей вирус опасности не представляет. Однако в случае употребления в пищу зараженной свинины человек будет являться механическим переносчиком болезни, что может привести к эпидемии среди животных.