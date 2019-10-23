Депутат Госдумы судится с челябинской ветеранской газетой из-за клеветы

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, лидер челябинского реготделения «Справедливой России» подал в Советский районный суд иск к областной газете «Ветеран Урала». Причиной спора стал перепечатанный в 2016 году материал журналиста Павла Большакова, который, по мнению господина Гартунга, является клеветническим. Депутат требует, чтобы редакция дала опровержение информации, изложенной в статье, и заплатила компенсацию в размере 1 руб., сообщает пресс-служба регионального отделения «Справедливой России».

Согласно материалам дела, газета «Ветеран Урала» в 2016 году напечатала одну из статей Павла Большакова, написанную для издания «Возрождение Урала». По мнению господина Гартунга, публикация была подготовлена «для его дискредитации и продвижения основного конкурента на выборах, члена областного совета ЗВУ Анатолия Литовченко». Газета «Ветеран Урала» разместила материал в своем выпуске.

«На изготовление и распространение предвыборной клеветы в газете “Ветеран Урала” было потрачено не менее 1 млн руб. Это были деньги налогоплательщиков и ветеранов, поскольку издание финансируется за счет субсидий из бюджета и пожертвований областного совета ветеранов», - отмечают в пресс-службе челябинского отделения «Справедливой России».

Ранее Валерий Гартунг уже судился с «Возрождением Урала» и журналистом из-за этого материала. В 2018 году челябинский суд, рассмотрев уголовное дело о клевете, признал автора материала Павла Большакова виновным. А 23 мая 2019 года Таганский районный суд Москвы приговорил ответчиков (газету «Возрождение Урала» и журналиста Павла Большакова) к денежному возмещению в размере 25 тыс. руб. и обязал опубликовать опровержение.