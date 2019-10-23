В Кургане начали проводить уникальные операции по лечению стенозов позвоночника

В Центре Илизарова в Кургане провели четыре операции на позвоночнике с применением уникальной зарубежной методики, сообщает пресс-служба правительства Зауралья. Автором ноу-хау в лечении стенозов позвоночника является президент Международной ассоциации малоинвазивной хирургии Грег Андерсон (США).

Инновационная методика позволяет расширить позвоночный канал и удлинить ножки позвонка с применением новейшей дистракционной системы на основе аппарата Илизарова. В итоге сокращается давление на нерв и решается главная проблема пациентов со стенозом – устраняется выраженный болевой синдром.

По словам директора Центра Илизарова Александра Губина, это первый совместный проект с Центральным институтом травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. По его мнению, методика «может кардинально изменить стандарт лечения больных со стенозами позвоночника в России и мире».